Una casa d'appuntamenti nel pieno centro della città

di Guido Fraccon

ADRIA - Un appartamento trasformato in casa di appuntamenti in pieno centro ad Adria. Lo hanno scoperto in via san Pietro, angolo riviera Roma, all'interno del condominio Riviera, il cosiddetto grattacielo, personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e degli Uffici giudiziari eseguendo uno sfratto nello stabile del centro storico. Quando sono entrati nel locale le cosiddette lucciole però erano già emigrate altrove. Sul posto avevano lasciato gli attrezzi del mestiere: mutandine di pizzo, perizomi e tanga, reggiseni di tutte le fogge e altro ancora. Tutto è stato fotografato ed inventariato. Secondo i primi riscontri in quel locale abitava una donna di origine magrebine. Non è la prima volta che ad Adria vengono scoperte case di appuntamenti.