Il Cantiere Vittoria sbarca in Russia: nuova commessa vinta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Nuova scommessa vinta per il Cantiere Navale Vittoria: è stato varato il nuovo rimorchiatore Roma-Mosca destinato alla Russia. L'unità da otto milioni di euro sarà impiegata nelle operazioni per lo smantellamento dei sommergibili nucleari nel mare di Barents. Si tratta dell'aggiudicazione da parte dell'azienda di una gara pubblica indetta, nel 2016, dal Ministero italiano dello sviluppo economico nell'ambito degli accordi di collaborazione tra i governi italiano e russo sul tema della gestione dei rifiuti radioattivi. Accolti da Luigi Duò, presidente di Cantiere Navale Vittoria, hanno partecipato alla cerimonia Massimiliano Nobile, direttore dell'Unità di gestione progettuale della società Gestione impianti nucleari per il Ministero dalla moglie Candida Russiello, per l'occasione madrina del varo, Giorgio Citterio, project manager di Sogin, Dmitrii Gulak, primo vicedirettore e ingegnere capo di Sevrao,