Calcinacci si staccano dallo spogliatorio della piscina: lavori urgenti da fare

di Guido Fraccon

ADRIA (ROVIGO) - Il restyling degli impianti natatori della comunità del Groto è quanto mai urgente. Frammenti di intonaco si sono staccati dal soffitto di un locale adibito a spogliatoio. Immediata la segnalazione da parte del personale del Consorzio Innova, società che ha in gestione la struttura di via Lampertheim fino al 30 settembre 2020, e il sopralluogo da parte di tecnici comunali. Constatata la veridicità di quanto segnalato, al fine di valutare l'entità del danno, il Comune ha deciso di avvalersi con urgenza, dettata dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità e di mettere quanto prima in sicurezza l'immobile, di un professionista esterno, specializzato nel settore, per una prima valutazione sullo stato di fatto dei luoghi.