Guerra alle bici sul Corso: dai vigili pioggia di multe a chi pedala in centro

ADRIA - Giro di vite contro i ciclisti in corso Vittorio Emanuele. Dopo i tanti, inutili, richiami a rispettare l’area pedonale, venerdì nel tardo pomeriggio, tre agenti hanno iniziato a pattugliare il corso. Ammorbiditosi l’iniziale pugno di ferro da parte della Polizia Locale, per la serie “Punirne uno per educarne tanti”, la via centrale della comunità del Groto è tornata da qualche tempo ad essere usata come una vera e propria pista ciclabile. Ragazzi, anziani, genitori con bambini sul seggiolino, continuano imperterriti a transitare lungo la strada grande dove, a memoria d’uomo, il transito alle due ruote è vietato. Ieri quindi in poco più di un’ora e mezza, sono state contate almeno una ventina di infrazioni.