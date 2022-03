ADRIA (ROVIGO) - Bellombra piange la scomparsa della sua nonnina. Si è spenta sabato, a Caorso, all’età di 111 anni, Ida Frazzon. Nata a Loreo il 30 gennaio 1911, emigrata subito dopo la grande guerra a Bellombra, al seguito del padre Casimiro, castaldo presso la Corte Basadonna, la signora Frazzon, rimasta orfana di madre molto presto, sesta di 9 fratelli, ha accudito le domestiche faccende per consentire ai fratelli più grandi di lavorare ed ai più piccoli di frequentare la scuola. Lei però avrebbe voluto continuare gli studi ma i tempi non lo permettevano. Nel 1935 però riuscì a frequentare un corso di infermiera. In tempi di rachitismo, vermi, malaria e tubercolosi faceva le iniezioni a tutto il paese che a lei si rivolgeva per chiedere consigli sulla salute dei bambini e sui rimedi necessari.

VITA DIFFICILE

Non pensava al matrimonio ma incontrò Marino Visentin, vedovo con 7 figli, da cui ebbe 3 figli. Come se non bastasse, si prese cura di un nipotino. Nel 1960, con l’intera famiglia emigrò a Caorso in cerca di terra da coltivare ma il suo cuore, i suoi pensieri e i suoi sogni sono sempre rimasti in Polesine e a Bellombra dove vivono i nipoti e i pronipoti Rigoni.

In occasione dei suoi 107 anni l’ex sindaco Massimo Barbujani le aveva fatto recapitare una pergamena che recitava: “A Ida Frazzon per i suoi 107 anni vissuti con onore e dignità. Esempio in terra piacentina della laboriosità polesana che ha testimoniato con animo forte e perseverante, modello da seguire per quanti hanno nel cuore la propria terra. Per aver portato con sé custodito amorevolmente e alimentato il ricordo di Adria, di Bellombra e della sua gente”.