Pedone di 65 anni travolto da un'auto-pirata: operato d'urgenza, è grave

ADRIA - L’ombra di un pirata della strada che ha investito un uomo ed è poi fuggito senza prestare soccorso si affaccia sulla tranquillità di Bellombra. Il tutto sarebbe successo nella notte fra domenica e lunedì della passata settimana. La vittima è un 65enne residente nella frazione, che stava camminando su via Corcrevà che sarebbe stato colpito all’altezza del cimitero ed è stato soccorso solo in un secondo momento, perché notato da un passante che ha chiamato il 118. L’uomo, che è il fratello dell’ex sindaco di Ceregnano Nadia Ferrarese, è stato poi stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, prima ad Adria, poi viste le gravi lesioni, a Rovigo, dove si trova ancora.