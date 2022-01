Dalla Befana solo carbone per il sindaco: diretta online tra frecciate e battute

ADRIA - Ennesimo trionfo per il B - Day, il Befana day made in Adria. Anche se a causa del Covid non si è svolto, per il secondo anno consecutivo, il tradizionale bagno di folla in piazza Cavour, per l'evento di chiusura della tre giorni dedicata all'Epifania che fa di Adria la capitale regionale della Befana e che ha permesso alla comunità del Groto di stringere un gemellaggio con Urbania, città tricolore della Befana, lo show della simpatica vecchietta, trasmesso in rete, ha bucato lo schermo. Interpretata da una straordinaria e sempre più qualificata Monica Stefani, l'unica befana che può appuntarsi al petto una medaglia al valore, essendo stata insignita della benemerenza Adria riconoscente, con la sua verve, nonostante la gobba e gli inevitabili acciacchi dell'età, conquista ancora una volta la piazza virtuale ed infiamma il pubblico adriese.



SHOW ESILARANTE

Straordinario e sempre pungente il suo show che ancora una volta non ha lesinato stoccate al mondo della politica, in particolare all'amministrazione Barbierato. Politica peraltro che ogni giorno fornisce spunti da prima pagina per le sue battute. Moltissimi i riferimenti all'attualità cittadina. Dopo aver fatto intendere di aver instaurato una dittatura della Gobba ed aver promosso un golpe, Stefani ha chiesto lumi al suo bersaglio di giornata, il sindaco Omar Barbierato, sulla grande incompiuta dello svincolo Passetto, invitandolo a costruire un ponte sullo stretto della Bresega. «Al Passetto - ha detto - ci abita una mia carissima amica. Lo scorso anno in occasione delle festività di Natale si è recata ad Adria. Al ritorno però si è persa e dopo due giorni ha telefonato a casa al marito dicendo che si trovava in Germania. Siamo di fronte ad un vero e proprio caso umano».



DIRETTE NEL MIRINO

Spazio poi alle beghe della politica, alle dirette streaming dei consiglio comunali interrotte o senza audio. «Fate - ha detto - le dirette delle dirette e poi Giorgia Furlanetto taca il boton mentre il presidente del consiglio Francesco Bisco, peraltro ortopedico, a Furlanetto ingesserebbe la lingua. Vi consiglio di eliminare i bottoni e mettervi tutti le cerniere sulla bocca. Vi ricordo che poi arrivano le forze dell'ordine. Fate poi vedere le carte alle opposizioni. Se non le fate vedere, almeno quelle da briscola, Paolo Baruffaldi ed Emanuela Beltrame escono dall'aula prima di entravi, Sandro Gino Spinello, che è anziano, si agita, Massimo Barbujani esce a va a fare le derapate con l'auto mentre a Lamberto Cavallari viene preso dalla fame nervosa. Basta poi con questo streaming. I consiglieri sembrano delle figurine di calciatori».

La sua ironia non ha risparmiato i nascenti comitati di quartiere e di frazione. Non sono mancati i regali al sindaco: un set di valigia, alla luce della diaspora di dirigenti e personale dal Comune, del carbone, per sopperire ad una eventuale, e nuova, rottura dell'impianto di riscaldamento, carbone che Barbierato ha girato a Spinello, un elenco telefonico affinché i consiglieri si mettano in contatto tra loro ed una pompa per biciclette. «Questa serve - ha spiegato - per gonfiare bene - la bicicletta comunale anche se le male lingue dicono a voi non serve perché vi pompate da soli».