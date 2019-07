di Roberta Paulon

ADRIA - Unin undi via Cesare Zen ha portatodi. È il bilancio dell'operazione interforze condotta al Chug bar, durante la prima delle notti di Adria d'estate, rassegna estiva che richiama in città molto movimento e che ha dato l'occasione alle forze dell'ordine di fare alcune verifiche. I controlli erano stati richiesti a gran voce dai cittadini del vicinato che, da alcuni mesi a questa parte, lamentavano schiamazzi per tutta la notte e fumatori sospetti nei pressi del locale.