ADRIA - Multe, incassi da record. Il bancomat di palazzo Tassoni si chiama ancora una volta autovelox. Nel solo mese di agosto, i dati sono stati resi noti solo pochi giorni fa, sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per oltre 108mila euro. La cifra esatta, pari a 108.131,76 euro, è però più alta. Deriva infatti dalla differenza tra il totale degli importi delle sanzioni elevate e notificate, pari a 124.800,87 euro, ed il totale del minore incasso, 16.669,11 euro, dovuto al pagamento delle sanzioni entro cinque giorni, beneficiando il trasgressore dal piede pesante della riduzione del 30 per cento. Un trend perfettamente in linea con gli ultimi conteggi quando erano volati alle stelle, nei mesi di giugno e luglio gli importi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. A giugno ed a luglio infatti, il Comando della Polizia Locale aveva elevato sanzioni che avevano toccato la cifra di 264.165 ,43 euro. Considerati i quasi 40mila euro di minori incassi, 39.836,62 euro per la precisione, vista la possibilità per gli automobilisti di pagare le multe in forma ridotta, la somma si è attestata su quota 224,328,81 euro.



UOVA D'ORO

I misuratori di velocità della comunità del Groto infatti si dimostrano sempre più autentiche galline dalle uova d'oro. La frase che fu messa nero su bianco per la prima volta su un documento pubblico da un ex comandante della Polizia Locale, per definire alcuni anni fa il misuratore fisso di velocità sulla strada provinciale Adria-Loreo, rischia oggi, visti gli ultimi dati, di essere ancora una volta riveduta e corretta al rialzo tanto che le galline oggi sembrano deporre uova di platino. L'ex comandante, dopo aver definito quel misuratore gallina dalle uova d'oro, da dicembre 2019 implementato anche nel senso di marcia opposto, Loreo - Adria, aveva inoltre puntualizzato: «La mole di lavoro - scrisse - ha superato ad oggi ogni aspettativa, iniziata ipotizzando un certo numero di accertamenti, che a tutt'oggi sono raddoppiati rispetto all'ipotizzato». A fare la parte del leone i due nuovi misuratori sulla strada regionale 516 Piovese Adria - Cavarzere, già al centro di diverse interrogazioni, Soprattutto uno dei due velox sulla Piovese, posizionato al chilometro 43 + 880, nella direzione Cavarzere - Adria, secondo molti automobilisti rappresenterebbe una vera e propria trappola, essendo stato posizionato dietro un albero. Meno scatti invece per gli autovelox fissi, operativi nei due sensi di marcia, sulla strada provinciale 45 Adria - Loreo. Essendo più visibili, compensati però dagli appostamenti con il tele laser o con il misuratore mobile.



TELE LASER

Proprie in queste ultime settimane la Polizia Locale sta controllando il traffico con la strumentazione mobile in particolare nei pressi dell'abitato di Valliera dove sorgerà la pista ciclabile che collegherà proprio Valliera con Adria, progetto al centro in questi giorni di numerose polemiche, sia per i costi sia perché sarà costruita, in gran parte, proprio grazie ai soldi delle multe.