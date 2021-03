Preso d'assalto il centro vaccinale, ad Adria arrivano le forze dell'ordine

ADRIA (ROVIGO) - A giudicare dall’assalto al centro vaccinale di Adria, la disaffezione al vaccino riguarda solo una sparuta minoranza. Ieri pomeriggio era programmata la sessione di recupero per il personale scolastico che per vari motivi non era riuscita a vaccinarsi a causa degli intoppi che si sono succeduti nei giorni scorsi e che hanno fatto saltare tutta la programmazione. Solo una settimana fa il vaccino AstraZeneca era ancora sospeso e venerdì scorso, con uno sforzo organizzativo, attraverso l’invio di sms tutto si era immediatamente rimesso in modo, ma portandosi dietro le scorie di quanto accaduto. Sia a livello di abbassamento del tasso di adesione fra quanti dovevano essere vaccinati con AstraZeneca, sia soprattutto per una pianificazione, con numeri non di poco conto, da rimettere in piedi da zero in tempi rapidissimi.



RIPROGRAMMAZIONE

La risposta ieri è stata decisamente alta e già martedì, del resto, le percentuali di presenza erano tornate a crescere visto che rispetto al 65% toccato lunedì, con il sottoinsieme del personale scolastico addirittura al 45%, già martedì delle 1.206 somministrazioni vaccinali complessivamente previste, ne erano state eseguite 1.007, ovvero l’83,5%. Ieri il numero di vaccinazioni previste era 1.160, così che il numero totale di dosi somministrate in Polesine ha abbondantemente superato il traguardo delle 40mila dosi. In rapporto alla popolazione si tratta di circa una dose ogni sei persone, ma va considerato che le persone che hanno ricevuto la doppia somministrazione a oggi sono circa 12mila, ovvero poco più del 5% dei residenti in provincia. I ritmi sono destinati a crescere e a breve partiranno anche le somministrazioni da parte dei medici di Medicina generale, facendo crescere ulteriormente il numero di vaccinazioni giornaliere.



CODE AD ADRIA

Il numero di presenze ieri, anche se manca il bilancio finale della giornata e quello complessivo del personale scolastico, è stato elevato. Come testimoniato anche dalle code che si sono formate di fronte all’ingresso dei centri vaccinali, da Rovigo ad Adria. Proprio ad Adria l’afflusso sembra essere stato fuori controllo, fra chi si è presentato con abbondante anticipo rispetto all’appuntamento, chi per problemi di registrazione dell’Ulss 5 non risultava prenotato anche se aveva ricevuto l’sms proprio dall’Ulss, chi si è presentato senza appuntamento nella speranza di somministrazioni con dosi avanzate. Questo nonostante l’Ulss si affanni a ripetere che «non sono ammesse autocandidature per ragioni organizzative e di rispetto dei piani vaccinali».

Il problema, proprio ad Adria, sembra essere stato quanto accaduto domenica, perché per l’assenza di molti convocati, oltre un centinaio di dosi sarebbero state somministrate a persone chiamate con un tam tam poco ortodosso sul quale la stessa Ulss sta effettuando le verifiche, anche se l’interesse primario non è guardare al passato, ma andare avanti cercando di minimizzare disagi e problemi. Tuttavia, sono gli stessi beneficiari del vaccino grazie alla “chiamata di un amico”, che di fronte agli articoli che riportano i dubbi dello stesso sindaco Omar Barbierato sulle procedure seguite, hanno l’ardire di offendere chi fa notare che non funziona così. «Domenica è successo questo: rischiavano di essere buttate 180 dosi e invece di finire nel cassonetto, è stato lanciato l’appello per cercare gente disposta a farselo somministrare», spiega uno dei beneficiari del vaccino “amicale”, senza sapere che nessuna dose di Astrazeneca viene buttata, mentre un’altra giovane scrive, sempre su Facebook, che «c’è un’ordinanza ministeriale, firmata da Speranza che esplicitamente dice che se nel caso avanzino vaccini, perché qualcuno non ha voluto farselo somministrare, chi vaccina ha tutto il diritto di somministrare questi vaccini a chiunque passi davanti al centro vaccinale e sia disponibile nel farlo».

L’ordinanza 2/2021, firmata dal commissario straordinario Paolo Figliuolo, indica che le dosi di vaccino anti-Covid eventualmente residue a fine giornata, “qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni”. Secondo l’ordine di priorità, non secondo i gradi di amicizia. E chi ha diffuso queste sue informazioni, di fatto saltando la fila come da costume italico, ha dato il proprio contribuito a far sì che ieri, davanti al Covid point di Adria, regnasse il caos. Con difficoltà organizzative che si sono sommate a presenze inattese. Al punto che molte delle persone in coda hanno manifestato la propria insofferenza, fino ad arrivare a chiamare i carabinieri e la polizia locale. Incidenti di percorso di una campagna vaccinale epocale.