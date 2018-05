Nasce una nuova area camper nei dintorni del Museo

di Guido Fraccon

ADRIA - Lainizia a prendere forma. Il commissario straordinario Carmine Fruncillo ha approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di un'area di sosta per camper a ridosso del centro storico in prossimità del Museo archeologico nazionale. L'intervento prevede l'integrazione dell'attuale parcheggio auto e cicli e motocicli, fronte centro sportivo Vidale, con l'area per la sosta dei camper. Si tratta di una superficie di 7.940 metri quadrati in totale. 3.307 metri saranno adibiti a parcheggio, 4.123 saranno a servizio del campo da rugby e 510 saranno destinati a sosta camper.In sintesi l'area a parcheggio così fornita si trasformerà in un vero e proprio parcheggio scambiatore, posto in sicurezza ed in posizione limitrofa al Canalbianco. L'area inoltre, attrezzata con percorso-vita, sedute e gazebo, si trova a ridosso non solo del centro sportivo ma anche del centro storico. L'obiettivo di palazzo Tassoni, oltre che quello di fornire un servizio utile ai turisti, è anche quello di qualificare ed identificare il territorio in modo da conferire allo stesso carattere di omogeneità e di riconoscimento unitario per un turista. L'area da realizzare quale parcheggio e sosta camper é attualmente a destinazione di parcheggio pubblico e la sua ubicazione, seppur centrale, è tuttavia in una zona molto tranquilla, particolarmente interessante da un punto di vista naturalistico e ambientale...