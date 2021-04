ADRIA - Crescono le antenne in città con il via libera da parte di palazzo Tassoni all'installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile in via Canaletti, su suolo di proprietà comunale. Il nuovo impianto, che andrà ad occupare una superficie di 57 metri quadrati, sarà di Iliad Italia. Frutterà alle casse del Comune 15 mila euro all'anno a partire dalla data di inizio dei lavori di costruzione. Le antenne perla telefonia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati