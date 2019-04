Neonato abbandonato, corsa per adottare il piccolo Giorgio

di Elisa Cacciatori​ e Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINA (ROVIGO) - Il neonato abbandonato in un borsone sportivo , nudo e solo, davanti al piccolo cimitero di Rosolina, avrà presto una famiglia. In tanti in queste ore si sono fatti avanti, contattando l'Ulss Polesana, il Comune di Rosolina e anche la parrocchia offrendo la propria disponibilità ad accoglierlo ed a donare vestiti o giochi per il piccolo, o anche solo un abbraccio. Un moto spontaneo che ha presto superato i confini non solo della provincia di Rovigo ma dello stesso Veneto. Per, questo il nome che gli è stato dato dall'equipaggio dell'ambulanza che lo ha soccorso mercoledì mattina alle 10, probabilmente meno di un'ora dopo che era venuto alla luce, in omaggio proprio all'infermiera Giorgia Cavallaro, che per prima lo ha abbracciato,. Nell'atto di nascita, che deve essere compilato entro dieci giorni, verrà annotato che è figlio di genitori ignoti, con la Procura del Tribunale dei minori che aprirà contestualmente la, affidando già alla famiglia che, se non emergeranno aspetti tali da bloccare l'iter, diventerà poi quella adottiva.