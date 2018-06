Adotta un cane al rifugio e avrai uno sconto sulla Tari

di Ilaria Bellucco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LENDINARA - Uno sconto sulla Tari per chi adotta un cane lendinarese dal Rifugio Cipa. È l'opportunità lanciata dall'amministrazione comunale con un bando che desta però forti perplessità nella Lega per la difesa del Cane di Rovigo, che gestisce il rifugio di Fenil del Turco.Proprio in questi giorni l'ente locale ha pubblicato un bando in base al quale un cittadino può ottenere un contributo per l'abbattimento della Tari dovuta se ha adottato un cane dal canile intercomunale. Nella documentazione si