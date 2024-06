PORTO TOLLE (ROVIGO) - L’ultimo saluto ad Adele Baldasarre, giovane studentessa e cantautrice in erba spentasi nella notte tra martedì e mercoledì, dovrebbe essere la prossima settimana. Aveva solo sedici anni, originaria di Porto Tolle, per metà della sua giovane vita aveva vissuto a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, con il papà Rocco, pizzaiolo e cuoco, e la mamma Federica Zanellato, una stimata maestra. La salma si trova all’obitorio del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; le autorità locali hanno disposto per lunedì l’esame autoptico per cercare di spiegare cosa possa essere accaduto.

Adele Baldassarre, i problemi alla tiroide

La ragazza aveva qualche problema di tiroide, ma nulla lasciava presagire quanto successo. Martedì è andata a letto dicendo che era un po' stanca, non si è più risvegliata. La sua vita si è spenta improvvisamente, ma non così la sua musica. “Ciao a tutti, sono Adele, una ragazza di 15 anni a cui piacerebbe vivere di musica” aveva scritto appena 9 mesi fa quando aveva aperto il proprio canale YouTube per far sentire al mondo “Marilù”. “Questa è la mia prima canzone – continuava - parla di una donna che ha subito violenza e trova il coraggio di lasciare l'uomo che la tratta come uno scarto. Spero di aver reso giustizia a un argomento di tale importanza e di non essere risultata banale”. Adele era profonda e ricca di talento, forse ereditato dalla parte materna: la sedicenne infatti era nipote del basso di fama internazionale Riccardo Zanellato; anche la zia Enrica Zanellato affianca alla vetreria artistica la musica cantando in un gruppo.

«Si sentiva tutte le sere con il nonno Toni (altra figura molto nota a Porto Tolle per l'impegno nel mondo del calcio, ndr) – ricorda Angelo Zanellato, prozio della ragazza - Gli raccontava cosa faceva, che aveva appena finito di scrivere i testi di alcune canzoni che avrebbe poi musicato. Aveva una grande sensibilità: perché questa disgrazia?». Già, perché? A chiederselo sono tanti, a Porto Tolle come a Scandiano, con i compagni della 3.M sezione musicale del liceo Sigonio di Modena che la piangono, mentre la scuola ha annullato la tradizionale festa di fine anno. Adele ha lasciato un vuoto difficile da colmare, il suo silenzio fa e farà male.

Il lutto

Dopo quello immediato del sindaco Roberto Pizzoli, anche il capogruppo di minoranza Cosetta Nicolasi esprime parole di cordoglio: «La notizia della scomparsa di Adele ci ha profondamente scosso. Ognuno di noi ha un ricordo legato a lei o alla sua grande famiglia. Una ragazza piena di vita, con un dono artistico straordinario. La nostra vicinanza a Federica e Rocco è assoluta. Ogni parola purtroppo è superflua davanti ad un così grande dolore. Come gruppo civico ci stringiamo attorno a loro, ai nonni, agli zii».