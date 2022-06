ROVIGO - Aveva 86 anni e il 28 giugno avrebbe raggiunto il traguardo dei 63 anni di sacerdozio: se n'è andato lunedì sera, in punta di piedi, monsignor Gianni Azzi, figura importante della diocesi di Adria e Rovigo anche per il suo lungo e ricco percorso che lo ha portato a ricoprire incarichi diversi, dal servizio prestato nella chiesa di Santa Maria delle Rose all'operato in varie realtà educative, compreso l'insegnamento nella scuola pubblica, fino a quello, per quindici anni, come delegato vescovile dei religiosi e delle religiose. Accanto a questo, una passione per la scrittura che lo aveva portato a lavorare come giornalista pubblicista, collaborando con giornali come Avvenire e Osservatore romano, oltre che con il settimanale diocesano La Settimana. Un impegno a tutto campo che lo ha portato anche a ricevere l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. In questi ultimi anni era canonico onorario della concattedrale di Rovigo e incaricato diocesano per il sovvenire, il servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. Il fratello Carlo Alberto, ingegnere, è stato consigliere regionale dal 2005 al 2010, prima sotto le insegne dei Ds poi del neonato Pd. Il 28 giugno 2019 a Molinella aveva celebrato i sessant'anni di sacerdozio insieme a don Angelo Gianesella. La scelta del luogo per la celebrazione era caduta su Molinella perché monsignor Azzi, originario della frazione di Lendinara, aveva celebrato lì la prima messa, nella chiesa del Patrocinio di San Giuseppe, nel 1959.

IL MESSAGGIO

«Ai vespri di lunedì ha concluso la sua laboriosa giornata terrena monsignor Gianni Azzi - è il messaggio del vescovo di Adria-Rovigo Pierantonio Pavanello che ha dato notizia del decesso - con serena speranza nella risurrezione di Cristo, unitamente al Capitolo della Cattedrale, al Presbiterio diocesano, ai fratelli Adriano, Francesco con Daniela, Carlo Alberto con Giuliana, ai nipoti Barbara, Andrea, Nicola, Pierfrancesco e Mariafrancesca, ai pronipoti, e invita la diocesi a elevare preghiere di suffragio per il caro sacerdote che in 62 anni di presbiterato si è speso nel ministero pastorale nelle parrocchie di Ariano, Grignano, Arquà, Trecenta, Lama, Baruchella, Raccano e Molinella, a Rovigo San Bortolo, nel delicato ufficio di segretario personale del compianto vescovo Martino Gomiero, come cappellano in Rotonda e presso le Suore Carmelitane, e nel servizio in molteplici incarichi di Curia». Il funerale sarà celebrato dal vescovo nel Duomo di Rovigo sabato 18 giugno alle 10, la salma sarà poi tumulata nel cimitero di Villanova del Ghebbo.