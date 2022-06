ROSOLINA - La settimana scorsa una caduta tra le mure domestiche gli aveva provocato la frattura del femore, ma poi l'insorgere di alcune complicanze che si erano andate a sommare alle patologie di cui già da tempo soffriva, sono andate a comprometterne il quadro clinico. Si è spento ad 83 anni, Arcadio Boscarato e la notizia ha colto di sorpresa. Il segno che Boscarato ha lasciato non è tanto in quello che ha fatto nella prima parte della sua vita, quanto per quello che ha avviato e fatto crescere nella seconda. Fermata da problemi cardiaci la sua vita lavorativa - lavorava come magazziniere in quella ditta che opera nel settore alimentare e delle bibite che oggi si chiama Partesa - e provato quasi trent'anni fa dalla prematura scomparsa della moglie Enrichetta Concon, aveva trovato nell'associazionismo il suo scopo. Animato da grande sensibilità e disponibilità, ligio ai suoi doveri, preciso ed onesto, nel 2009 gli era stato chiesto di prendere in mano l'Anteas e come presidente era stato capace di farla crescere sia come numero di iscritti - circa 300 - che nel numero e nella varietà di servizi: l'accompagnamento delle persone negli ospedali e nei centri medici; la collaborazione per iniziative di solidarietà a tutto campo per le persone disagiate, l'apertura di uno spazio ricreativo per il ricamo. E poi la lungimiranza di investire sui mezzi di trasporto dell'associazione, per avere la possibilità di aiutare a spostare anche le persone disabili. Nel 2020 si era fatto da parte per i problemi di salute, ma i soci avevano voluto mantenerlo nell'organigramma come vicepresidente. I funerali di Arcadio Boscarato, che lascia i figli Rosa, Umberto e Massimiliano si terranno domani alle 16 nella chiesa di Sant'Antonio a Rosolina.