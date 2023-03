FRATTA POLESINE/VILLANOVA - La salma del piccolo Adam El Bouhali può essere finalmente accolta dalla sua famiglia. Questo, in seguito al nulla osta della Procura della Repubblica, che ha comunque aperto un procedimento, allo stato attuale senza indagati e senza ipotesi di reato, relativamente al decesso del bambino marocchino, verificatosi mercoledì 22 marzo nel canale Adigetto di Fratta Polesine. "Nella giornata di martedì 28 è stato eseguito esame esterno, sulla salma del bambino. La causa della morte, alla luce degli elementi raccolti, appare essere riconducibile ad annegamento e sono stati esclusi elementi che consentano di ipotizzare l'intervento di terzi nel determinismo del decesso", si legge nel comunicato diffuso dalla Procura. È stato pertanto trasmesso mercoledì 29, all'ufficiale di stato civile del Comune di Fratta, il nulla osta per il seppellimento di Adam, che giusto ieri avrebbe compiuto 5 anni.



IL BENEFATTORE

Nel frattempo, un anonimo benefattore di Villanova del Ghebbo ha donato la somma utile sia per il rimpatrio in Marocco del corpo di Adam, che dovrà avvenire con un volo speciale, sia per l'acquisto di quattro biglietti aerei, andata e ritorno. Il tutto per una somma che si aggira sui 10mila euro. La raccolta fondi per i genitori del bambino sta comunque proseguendo tra Fratta, Villanova e l'Istituto comprensivo Costa-Fratta. «Visto che non sappiamo quando sarà celebrato il funerale di Adam, abbiamo deciso di osservare il lutto cittadino, il giorno in cui partirà da Fratta la salma per il Marocco - afferma il sindaco Giuseppe Tasso - questo come segno di saluto al nostro piccolo amico. Non ci resta che attendere il Consolato del Marocco, che si sta occupando di tutte le pratiche burocratiche».

Il consigliere comunale Alessio Nallio ha evidenziato come, in osservanza del lutto che ha colpito la famiglia residente nella frazione di Ramedello, siano state annullate tre cene. «I volontari dell'associazione Fratta Events hanno completato il montaggio dei nuovi giochi esterni, nell'asilo nido La tana degli orsetti, scuola che aveva visto anche la presenza di Adam El Bouhali - sottolinea Nallio -. Per i bambini del nido, l'apprendimento avviene tramite il gioco e le attrezzature esterne sono un ulteriore strumento per le educatrici. Un pensiero particolare, da parte del gruppo volontari, non poteva che essere rivolto al piccolo Adam, che frequentava il plesso frattense».

Anche il dirigente scolastico, Nello Califano, è molto vicino alla famiglia di Adam. «Anche io mi sono recato in visita ai genitori del bambino, portando le condoglianze e i saluti di tutto l'istituto comprensivo, in un momento che più tragico di così non potrebbe essere per una coppia di genitori. Non c'è niente di peggio della perdita di un figlio. Fino a mercoledì 22 mattina Adam si era recato nella nostra scuola dell'infanzia. Era un bambino davvero speciale. Ci mancherà molto. Siamo vicini ai suoi cari e a suo fratello, che frequenta la quinta della scuola primaria a Fratta. Ho dato piena libertà e appoggio a chiunque volesse iniziare la raccolta fondi per aiutare a portare la salma del bambino in Marocco, anche se ovviamente come istituto scolastico non possiamo aprire un conto corrente. Saremo anche pronti a decretare il giorno di lutto, allorquando sapremo la data della partenza della salma».