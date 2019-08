CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Ha accompagnato la moglie in Questura, perché la donna doveva regolarizzare la propria posizione. Ma, una volta presentati gli incartamenti, è stato arrestato. Sahai Vijay, 65 anni appena compiuti, originario dell'India e residente in via Sichirollo, con un passato turbolento, con tanto di condanna per una bancarotta in Piemonte alle spalle, non solo era irregolare sul territorio italiano, ma era di fatto latitante, perché a suo carico, proprio l'11 luglio scorso, era stato emesso un ordine di carcerazione...