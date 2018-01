Bis di agnolotti, lenticchie e cotechino: 50enne finisce in ospedale durante il cenone

di Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Per i rodigini è stato undi: dopo i cenoni di Natale e Santo Stefano, anche l'ultimo giorno dell'anno ha visto infatti tavole imbandite con leccornie natalizie d'ogni tipo. I ristoranti hanno registrato il tutto esaurito, ma anche chi ha cenato a casa non ha rinunciato a mangiare e bere a volontà, dimenticando, almeno per qualche ora, i regimi alimentari imposti dalla dieta e le tabelle delle calorie. Qualche polesano peròancor prima del brindisi di mezzanotte.La notte del 31 dicembre, infatti, i sanitari del Suem sono intervenuti in unalle porte di Rovigo dove un, nel bel mezzo del cenone di Sal Silvestro,. L'uomo, dopo avere fatto ile altre prelibatezze della tradizione, pochi minuti prima del brindisi è improvvisamente piombato a terra e ha perso i sensi, gettando nello scompiglio i presenti. I proprietari del locale, comprensibilmente allarmati, non hanno perso tempo e hanno allertato subito il 118, arrivato sul posto nel giro di pochi minuti.Nel frattempo l'uomo caduto a terra dalla sedia ha fortunatamente ripreso i sensi, in preda però a, conseguenze della vera e propriache aveva appena messo a segno tra i tavoli del ristorante...