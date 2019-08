di Francesco Campi

Trasporti, da sabato scattano i rincari dell'abbonamento del bus TRASPORTO PUBBLICO ROVIGO Rincari in arrivo alla fermata per studenti e lavoratori pendolari che usano i mezzi pubblici. E' questa la decisione che è stata presa dalla Provincia di Rovigo sul fronte del trasporto pubblico locale. Da sabato prossimo, 10 agosto, infatti il costo degli abbonamenti mensili e annuali ridotti per studenti e lavoratori, che vale tutti i giorni tranne le domeniche, subirà un rincaro del 4,4%. GLI AUMENTISi va da 1 euro in...