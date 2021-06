A13, Tir tampona un'auto tra Occhiobello e Villamarzana: morta dottoressa dirigente dell'Uls 2

ROVIGO - Incidente mortale alle 12.20 circa sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana in direzione Padova. Coinvolti un’autovettura ed un mezzo pesante. A seguito dell’incidente è morta la dottoressa Renata Stefani, nata a San Donà di Piave il 16 giugno 1952, e residente a Conegliano, ex dirigente medico di Chirurgia all'Uls di Pieve di Soligo, ora in pensione. La vettura è stata tamponata da un autoarticolato romeno e il conducente è stato denunciato per omicidio stradale, con il ritiro della patente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Pesanti rallentamenti in autostrada.