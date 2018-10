ROVIGO - Dalle 22 di stasera, lunedì 1 ottobre, alle ore 6 di domani, martedì 2, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Padova, per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Boara o di Rovigo sud Villamarzana. Con la stessa tempistica sarà chiusa la stazione di Altedo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA