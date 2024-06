TREVISO – Femminicidi, violenze sessuali, stalking. I reati da “Codice Rosso” registrati dal giugno dello scorso anno a maggio di quest’anno, nella Marca, sono stati 331. Quasi una violenza al giorno contro le proprie mogli, fidanzate, compagne. Lo raccontano, con crudezza, i dati. Scanditi con l’orrore dei fatti, registrati in quest’ultimo periodo. Da Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzatino, a Vanessa Ballan, perita per mano dell’ex amante all’ultimo, a Giada Zanola, buttata giù dal cavalcavia. Il comandante provinciale, Ribaudo, sottolinea, però: «L’impegno in questo settore è importante. In provincia è stata messa in piedi una rete che rappresenta un’eccellenza nazionale. Ringrazio l’Usl, le associazioni, i centri antiviolenza che costituiscono un punto di forza che consente di offrire un servizio adeguato rispetto a un fenomeno che merita la massima attenzione».

I DATI

Molti altri i dati forniti, ieri, in occasione della celebrazione del 210 Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in piazza Rinaldi, davanti ad autorità civili, militari e religiose, tra cui il procuratore della Repubblica, Marco Martani e il prefetto Angelo Sidoti e alla presenza di un centinaio di studenti degli istituti Valeri, Coletti e Riccati. Eccoli qui i “numeri” dell’Arma dei carabinieri: 34.873 servizi di prevenzione svolti, 123.286 controlli su strada con oltre 151.500 persone identificate. Nei primi 5 mesi dell’anno, sono stati eseguiti oltre 55mila controlli con quasi 69mila soggetti identificati. Oltre 198mila le chiamate d’emergenza giunte sull’utenza 112 presso le centrali operative dei cinque Comandi di Compagnia; 2337 i denunciati nei primi 5 mesi dell’anno e 154 arrestati. Ben 409 gli incidenti stradali rilevati in 5 mesi.

I GIOVANI

E poi, gli incontri. Quasi 5.550 studenti e insegnanti di una sessantina di scuole incontrati, nell’anno scolastico che si sta concludendo. «L’impegno è quello di formare una cultura della legalità fra i più giovani, utile anche a fronteggiare alcuni fenomeni di devianza giovanile, alimentata da un’onda lunga di disagi» dice il comandante provinciale Ribaudo. Che parla anche di pattugliamento della rete. «L’Arma è da sempre attenta alle sue tradizioni ma nel contempo consapevole che la modernità porta nuove dinamiche anche criminali ed è assolutamente necessario controllare anche la rete per acquisire elementi che aiutano a creare un valido sistema di repressione e prevenzione del crimine». E il procuratore Martani conclude: «L’Arma ha un lunghissima tradizione, è vicino alla gente e questi momenti di festa sono importanti e anche commoventi». Il procuratore parla, infine, di incidenti dopo l’ultimo in strada Ovest. «Sono sempre tantissimi. Tanto che ormai parlo di emergenza. A questo punto è soprattutto al popolazione che deve capire che la velocità è un rischio, che assumere sostanze e alcol prima di mettersi alla guida aumentano il rischio e che in orario notturno i riflessi sono meno pronti. La speranza è che un po’ alla volta, anche grazie all’educazione sui giovani, il fenomeno possa ridursi».