Veneto resta giallo, Campania e Toscana verso zona rossa. Arancioni Emilia, Friuli e Marche

Campania e Toscana sono zone rosse. Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventano zona arancione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre.

<h2>Rischio Covid, nuova mappa dei colori</h2>

Cambia la mappa dei 'colorì di rischio delle Regioni. Solo Lazio, Molise, Veneto, Sardegna e Provincia di Trento rimangono gialle, con una classificazione complessiva di rischio 'moderata'. È quanto si legge nella bozza del report dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute con il monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di Covid in Italia della settimana dal 2 all'8 novembre, con aggiornamenti all'11 novembre.

Resta «necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile». È la raccomandazione ribadita nella bozza del report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute con il monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di Covid in Italia.

«Si ricorda - evidenzia il report - che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi».

De Magistris: Campania rossa

«Prima di pubblicare l'ordinanza ho voluto chiamare personalmente il ministro Speranza che mi ha notiziato che la Campania è zona rossa», ha anticipato nel pomeriggio il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video su Fb.

De Luca attacca il governo

«Fatti salvi 3-4 ministri non è un governo, anziché andare allo sbaraglio sarebbe meglio avere un Governo che non produca il caos che è stato prodotto in Italia. In queste condizioni meglio mandare a casa il Governo», attacca il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. «Se bisogna stare al governo con questi personaggi sarebbe meglio mandare a casa questo governo - ha sottolineato - perchè non è tollerabile, ho detto a qualche esponente del Pd, alcun rapporto di collaborazione con ministri come Spadafora che ha raccontato bestialità o con il signore di cui ho fatto il nome (Luigi Di Maio, ndr) che ho sfidato ad un dibattitto pubblico già anni fa e rinnovo l'invito in diretta tv sperando che non faccia il coniglio come ha fatto nei 3-4 anni precedenti».

