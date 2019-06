Il governatore Zaia contro il ministro Toninelli: «Promuove l'odio»

di Alda Vanzan

VENEZIA - Non è neanche più uno scontro politico. Perché la politica, quella alta, istituzionale, quella che dovrebbe intercorrere tra un ministro della Repubblica italiana e un presidente di Regione - il primo nominato, il secondo eletto - non dovrebbe accettare commenti ai limiti dell'insulto e della querela. Eppure, tra Danilo Toninelli e Luca Zaia si è arrivati a tanto. Magari la vulgata pentastellata, con le accuse alla Lega e gli osanna a Toninelli, servirà a chi vuole salvare il ministro delle Infrastrutture da un probabile rimpasto. Di certo, con toni di questo livello non si aiutano i rapporti istituzionali.