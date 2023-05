Autonomia, Zaia al Senato: «Questa è una battaglia di modernità contro il centralismo medievale»

ROMA - «Questa è la vera battaglia contro la mala gestio, contro lo spreco, è una battaglia di modernità. Qualcuno si agita quando io dico che il centralismo medievale può essere combattuto solo con il federalismo rinascimentale»: lo ha detto parlando del disegno di legge sull'Autonomia in Commissione Affari costituzionali del Senato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dove oggi è stato sentito insieme ad altre cinquanta persone. L'Autonomia, ha aggiunto «è una vera assunzione di responsabilità: e allora dobbiamo decidere se vogliamo un Paese responsabile o vogliamo avere un Paese dove le responsabilità non sono perfettamente allocate».

A proposito del documento dell'Ufficio studi del Senato, critico verso l'autonomia differenziata, comparso nei giorni scorsi, il presidente del Veneto ha ribadito l'esatto opposto: «Il testo dice "bozza non verificata", e quindi devono verificarla.

Prima di entrare in audizione, Zaia ha risposto alle domande dei giornalisti: «Finalmente si va avanti, c'è un disegno di legge importante presentato del ministro Calderoli. Noi andremo a portare la nostra posizione che è quella a favore di una autonomia solidale che non vuole spaccare l'Italia in due, che non è contro l'unità nazionale ma una autonomia che è una vera assunzione di responsabilità. E' una grande riforma, è una riforma storica, è prevista dalla Costituzione, si va avanti nel rispetto della Costituzione», ha aggiunto Zaia, ossevando che «è una strada in salita ma noi siamo abituati alle salite. E' una bella giornata perché stiamo per fare una audizione in Senato per un disegno di legge in discussione al Senato: cosa impensabile fino a qualche anno fa. Il segnale politico lo darà il Parlamento nel votare o meno la legge. Le relazioni con scritto "bozza non verificata" sono fantasie».