Nuova lette elettorale in Veneto. Via il limite: i consiglieri "a vita"

di Alda Vanzan

Una, più ancora del 2015. Una Lega fortissima, con consiglieri legati strettamente al governatore. E basta. Niente listarelle, niente civiche di appoggio. E probabilmente neanche più alleati, né Forza Italia né Fratelli d'Italia. Semplicemente, un monocolore del colore di Zaia. Lo scenario delineato è quello che si profila in(o prima, se si dovesse andare per qualsiasi ragione al voto anticipato), grazie allae. Una legge che garantisce la governabilità, assegnando il 60% dei seggi a chi prende appena il 40% dei voti. E che, rispetto alla norma varata nel 2012, elimina non solo le incompatibilità tra consigliere regionale e consigliere comunale, ma. Una riforma, in ogni caso, che spiana la strada al monocolore della Lega di Zaia.oprannominato Zaiellum per via dell'iniziale super premio di maggioranza (era previsto il 65% dei seggi a chi prendeva più del 45% dei voti), il nuovo sistema elettorale ha visto una sostanziale modifica dopo il pressing dell'opposizione. La soglia è stata abbassata al 40%: chi prende meno voti avrà 28 consiglieri su 51 (pari al 55%),