VENEZIA - «Ioe quando si governa bisogna fare il proprio dovere, perché si hanno responsabilità. Quando si fa opposizione, si possono dire anche cazzate». Così il presidente del Veneto,, ha commentato gli ultimi sviluppi relativi alla. «Prendo atto - ha detto - che; passo dopo passo ci arriviamo». «Eviterei invece i dibattiti del tipo "ho io la norma, ho io l'idea" - ha aggiunto Zaia -. I cinque stelle hanno il ministro, per cui, seha delle idee che giuridicamente stanno in piedi, che le tiri fuori. Noi siamo per l'interesse pubblico e, non a caso, abbiamo messo come commissario il vice avvocato generale dello Stato, mantenendo costante il dialogo con Anac, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato». «Se poi - ha concluso Zaia - il presidente di una Regione non si deve occupare delle cose della sua Regione, che si faccia una legge che lo sancisce».