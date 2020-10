Zaia nomina una donna vicepresidente della Regione Veneto: è l'avvocato Elisa De Berti Video

Cambio in Veneto. Una donna, avvocato, alla vicepresidenza della Regione. Il governatore della Regione Luca Zaia ha infatti nominato Elisa De Berti, già membro della precedente giunta, nuovo vicepresidente della giunta. Zaia lo ha annunciato durante una conferenza stampa a Palazzo Balbi spiegando che «De Berti raccoglie il testimone di Gianluca Forcolin», che rassegnò le dimissioni essere rimasto coinvolto nella vicenda del bonus Inps. «Probabilmente è una giunta - ha detto Zaia - con il maggior numero di donne in Italia».

«Ho fatto una scelta iniziale di austerità: abbiamo chiuso la legislatura in otto, proviamo a riaprire la nuova in otto». Lo ha annunciato il Presidente del Veneto Luca Zaia, annunciando i nomi della nuova giunta, della quale fanno parte tre donne. «È fondamentale pensare a chi è a casa e ci guarda - ha aggiunto - .Partire con una squadra ridotta è già un segnale».

«Siamo in un momento di grossa difficoltà, nel senso che in questo Paese, nel Veneto in particolar modo, la crisi legata anche alla vicenda del Covid è importante: si perdono almeno 60mila posti di lavoro mentre siamo qui a parlare». Lo ha detto Zaia facendo riferimento alle ripercussioni sull'economia regionale legate al virus.

Cgia di Mestre: se Pil scende del 10%, calo come Veneto in lockdown per un anno. Rischiamo di bruciare 160 miliardi di ricchezza

«Abbiamo bisogno di un lavoro di squadra, di un rapporto solidale, collaborativo e di affiancamento», non solo da parte della maggioranza, ma anche «da quella che io non chiamo opposizione ma minoranza». Lo ha detto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, durante la presentazione della nuova giunta regionale.

Ultimo aggiornamento: 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA