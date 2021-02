Una dozzina di anni fa, Luca Zaia era il titolare delle Politiche agricole nell'ultimo governo Berlusconi. Con il trevigiano, c'erano il conterraneo Maurizio Sacconi e il veneziano Renato Brunetta. Quindi erano tre i ministri veneti, numero rimasto inalterato dopo l'avvicendamento con il padovano Giancarlo Galan. Per la verità ce ne sarebbero stati quattro con il successivo ingresso del bellunese Aldo Brancher, ma si trattò di una parentesi di soli 17 giorni, neanche il tempo di pubblicarne le deleghe in Gazzetta Ufficiale. «Siamo al record, mai il Veneto è stato così rappresentato: ora non ci sono più alibi», dice il presidente della Regione.



Cosa pensa dei quattro veneti che hanno appena giurato?

«Conosco poco Federico D'Incà, la sua delega ai Rapporti con il Parlamento è rivolta più all'interno che all'esterno. Insieme a Renato Brunetta sono stato ministro, è nota la sua competenza. Ho conosciuto Daniele Franco quand'era ragioniere generale dello Stato, l'ultima volta gli ho parlato nel suo ruolo di direttore generale di Bankitalia, per il contributo alla Regione durante l'emergenza Covid. Disponibile, attento, perbene: quando sentivo fare il suo nome nel toto-ministri, ho sperato veramente che venisse scelto e penso proprio che sarà un grande ministro dell'Economia. Quella che conosco meglio di tutti è ovviamente Erika Stefani, brava e seria, il ministro dell'autonomia, come l'ho sempre definita».



Autonomia che però non è ancora arrivata: pensa davvero che sarà la volta buona?

«Credo che squadra veneta potrebbe diventare il magic team per l'autonomia, rinascimento di questo Paese. Con quattro ministri è dura accampare scuse, per cui mi auguro che si possa finalmente concludere questo percorso. Tre di loro rappresentano forze politiche che hanno sostenuto il referendum. Il quarto è un tecnico che conosce perfettamente il concetto di autonomia come responsabilità. Ma poi c'è anche un outsider che si chiama Mario Draghi: figlio e marito di padovani, giustamente si ritiene mezzo veneto, ha insegnato a Ca' Foscari e al Bo. Quindi quattro più uno: formazione garantita».

Avrebbe preferito la leghista Stefani alla forzista Gelmini, come ministra agli Affari regionali?

«Conosco bene pure Mariastella, siamo stati ministri insieme e abbiamo un ottimo rapporto. È una donna del Nord, proviene da una regione come la Lombardia che a sua volta chiede l'autonomia ed è lei stessa diversamente veneta, dato che vive sulla sponda bresciana del lago di Garda. So che è sensibile alle nostre istanze: ricordo che da titolare dell'Istruzione, e con il pancione della gravidanza, venne a visitare la Scuola Enologica di Conegliano. Forza Italia ha combattuto insieme a noi la battaglia ed è tuttora al governo del Veneto con la Lega, per cui non vedo problemi».



Un giudizio sul dem Francesco Boccia, che iniziò proprio in Veneto il suo giro d'Italia?

«I ministri si dividono in due categorie: quelli che trovi e quelli che non trovi. Lui appartiene alla prima. Bisogna essere onesti su queste cose: abbiamo attraversato dei momenti in cui non avevamo una comunione di visione, però con lui ho vissuto con correttezza la stagione dei dpcm. Chi sta agli Affari regionali in genere viene visto come il ministro delle impugnative, invece Boccia è stato l'anello di congiunzione tra le Regioni e il Governo in un anno molto difficile».



Se non ci fosse stato il Covid, ritiene che Boccia sarebbe riuscito a far approvare la legge-quadro sull'autonomia?

«Nessuno può dirlo, Però so che avremmo fatto di tutto per andare al vedo. Di certo il percorso non è al punto zero, effettivamente è stato avviato».

A che punto è il dossier?

«È lì, pronto. Immagino che il ministro Gelmini avrà la necessità di prenderne possesso e questo tempo le va concesso, anche perché siamo ancora nel limbo del Covid. Ma restiamo a sua totale e completa disposizione, come siamo sempre stati, con il nostro ufficio studi, la nostra delegazione trattante, il nostro know how».

Stefani ha dovuto accontentarsi della delega alla Disabilità: troppo poco, per le ambizioni del suo partito?

«No, non è certo un premio di consolazione, perché Erika dovrà occuparsi anche di aspetti sociali come le scuole paritarie, che per il Veneto sono fondamentali. Per il resto, direi tanta roba per la Lega. Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico, nel tempo del Recovery Fund, sarà un pilastro portante dell'azione di governo. Massimo Garavaglia al Turismo, tornato ad essere un ministero a sé stante, sarà cruciale per il Veneto, la cui prima industria è proprio quella turistica con 18 miliardi di fatturato».



Lo ammetta: quanto sollevato è per la riconferma di Roberto Speranza alla Salute?

«Mi sono mai lamentato di lui? Per tornare alle due categorie, è uno di quelli che rispondono al secondo squillo di telefono. Non ho nulla da spartire politicamente con Speranza, ma l'obiettività mi porta a dire che abbiamo interagito e lavorato bene. Spero solo che il ministro imprima un cambio di passo a quei consulenti scientifici che parlano di qualsiasi cosa a prescindere dai provvedimenti. In un mondo civile, parla chi ha responsabilità, non chi vuole solo fare il fenomeno».



Ha sentito Draghi?

«Gli ho mandato un telegramma, con l'augurio di buon lavoro. Per me il suo Governo rappresenta il Government of national unity di Churchill. Ci sono momenti nella storia di un Paese in cui è inutile fare i conti con la calcolatrice. C'è chi dice che il professor Draghi punti al Quirinale: staremo a vedere. Per me è l'uomo uomo giusto nel posto giusto, chiamato a gestire una partita da 222 miliardi. È come se fossero cinque finanziarie in un anno, mica patatine».



Come valuta il mix di ministri politici e tecnici?

«Sono dinamiche che competono al premier e penso che abbia compiuto le scelte di maggiore equilibrio che poteva. Comunque anche certi politici sono dei tecnici, come Giorgetti e Garavaglia».



Ma partiti che si sono insultati fino all'altro ieri, riusciranno a governare insieme?

«Draghi avrà il suo banco di prova: il Parlamento, con le dinamiche e i rituali dettati dalla Costituzione. Però questo è un contesto nuovo anche per le forze politiche: vediamo se qualcuno pensa che lo schema di gioco sia ancora quello della vecchia politica. Ovvio che tutti siamo a chiamati a una condizione di maggiore responsabilità».



Questa maggioranza ampia avrà riflessi sulle relazioni in Consiglio regionale?

«Noi siamo sempre stati disponibili, tanto che la penultima seduta (sul caso Donazzan, ndr.) è stata convocata in virtù della firma di un consigliere di maggioranza. A me non preoccupa l'opposizione dura: a me preme che i diffamatori vengano puniti. Non parlo dei consiglieri regionali, ma di alcuni loro sostenitori, quelli che ci accusano di aver taroccato i dati del Covid. Sappiano che fino al mio ultimo istante di vita, mi batterò perché paghino».



Adesso può dirlo: è stato contattato per un posto da ministro?

«No. Ma è stato corretto così: adesso devo pensare al mio Veneto, al Covid, ai vaccini. Novità? Fra qualche giorno...».

Ultimo aggiornamento: 10:09

