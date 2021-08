Zaia in diretta: «Crescono le terapie intensive e i ricoveri, non ne siamo fuori. Grave una 32enne vicentina non vaccinata»

MARGHERA (Venezia) - Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 30 agosto 2021, dallal sede della Protezione civile di Marghera per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto con il caso Vicenza su tutti per i focolai nelle case di riposo e soprattutto per la 32enne grave in rianimazione.

I DATI DI OGGI

I tamponi effettuati sono quasi 13 milioni in totale fino ad oggi, ha ricordato il governatore veneto. Dopo un mese dallo scoppio del Covid, ovvero il 21 marzo 2020 al giorno ne facevamo 2.200 oggi ne facciamo 40mila, ma siamo arrivati anche a 70mila, rendo l'idea?

I positivi sono 319 nelle ultime 24 ore (2.96% incidenza). Ad oggi ci sono 13.086 positivi, il numero dal 21 febbraio 2020 è di 454.220. I ricoverati sono 278 (+13), 223 in area non critica (+9) e 55 in terapia intesiva (+4). Il totale dei decessi resta 11.675. I dati dicono insomma che non ne siamo fuori.

Nelle intensive l'80.4% non è vaccinata e per i giovani restano rischi. Una conferma purtroppo è arrivata sabato da Vicenza dove è stata ricoverata una donna incinta del 1989 in Pneumologia, si è poi aggravata e da ieri è in terapia intensiva, vi dico che non è vaccinata. Fate voi le considerazioni del caso.

CASO VICENZA

Sono due le donne in rianimazione a Vicenza: la prima, 50 anni, non vaccinata per scelta personale, è intubata già da 3 settimane e comincia a mostrare qualche segno di ripresa. La seconda pazientein rianimazione è una donna di 32 anni che ha appena partorito con il taglio cesareo una bambina all’ottavo mese di gestazione. Ha il Covid. E non era vaccinata. Il contagio da variante Delta è avvenuto in famiglia perché pure il marito e un’altra figlia sono positivi. Era stata ricoverata sabato in pneumologia per insufficienza respiratoria. Ieri è peggiorata e, allora, i medici del team diretto da Giuseppe Idotta, per prudenza, vista la gravidanza ormai avanzata, di trasferirla in sala-parto, dove ha dato alla luce una piccola che per fortuna sta bene. Le sue condizioni sono stazionarie.

SCUOLA

E' la madre di tutte le battaglie per noi: vogliamo riaprire le scuole, il 13 settembre sarà il d-day per la Regione: vogliamo che i ragazzi tornino nelle aule. L'invito è a fare i vaccini, chi ha paura è comprensibile, ma non può essere un alibi. Chi si è vaccinato non può essere colpevolizzato dai No-vax, anzi!

ASSESSORE LANZARIN

Restano alcuni focolai - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute - soprattutto nelle case di riposo, ma tutte le situazioni sono ad oggi sotto controllo. Ad esempio a Cartigliano (Vi) dove ci sono 19 ospiti e 5 operatori positivi, ma nessuno ha sintomi gravi.

LA DIRIGENTE CATTELAN

La direttrice di Malattie Infettive dell'Ospedale Civile di Padova, dott.ssa Cattelan, ha delineato il quadro dei ricoveri nel grande ospedale della Città del Santo: «Il trend di ricoveri è in preoccupante e continua crescita: dai 14 di giugno si è passati a 35 di luglio e siamo già a 48 in agosto. Gli ultimi due stanotte, giuovani: un 28enne e un 32enne. Significa che il virus colpisce soprattutto i giovani e ovviamente i non vaccinati. Abbiano ricoverate anche due donne gravide. Ci sono poi stranieri, alcuni tornati in bus dall'estero che prefigura un focolaio: stiamo verificando.

Sui 29 posti letto totali del nostro reparto ben 16 sono occupati da pazienti Covid, riducendo quindi i posti pr gli altri pazienti e l'operatività extra Covid del nostro reparto».

LA DIRETTA

Le vaccinazioni della fascia 12-19 anni sono al 52.8% con almeno una dose e 24,2 sono state completate.

IL GREEN PASS

«Sul Green pass - aveva rilevato Zaia nel punto stampa della scorsa settimana - le decisioni sono governative dettate da linee guida del Cts e dell'Iss. È inevitabie che questa forma di certificazione ci accompagnerà ancora. Siamo passati dalla modalità francese, con obbligo stretto, ad una "sartoriale" italiana - ha aggiunto - dove si è deciso che per alcune forme di vita di comunità ci voglia il Green pass. È chiaro che se si vede la questione dalla parte di chi non ce l'ha con la necesità del tampone diventa problematica, ma se spostiamo l'osservatorio e guardiamo l'80% delle persone vaccinate queste dicono "io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio non capisco perché devo essere io a doverci rimettere?". Il problema c'è, io spero che si venga fuori da questa partita del Covid senza che ci sia una società spaccata a metà»

IL SERVIZIO DI FARMACO SORVGLIANZA

La dottoressa Francesca Russo, alla guida il Dipartimento di Prevenzione del Veneto, ha spiegato il servizio di farmaco-sorveglianza a Verona. A fianco del servizio c'è Canale Verde, sempre a Verona, che riceve e valuta le segnalazioni post vaccino (malesseri e dolori). I due servizi valutano la completezza delle informazioni che arrivano (chiamano anche le persone interessate che lamentano dolori) e insieme valutano nello specifico la situazione della persona. In ogni azienda poi è possibile fare il vaccino in ambiente protetto, è un servizio che abbiamo istituito, nel caso in cui ci potessero essere reazioni allergiche.

LE REAZIONI AVVERSE

«Su 6 milioni di dosi somministrate sono state 15mila le reazioni al vaccino, ma solo un 12% è stato classificato come grave. Le reazioni più frequenti sono febbre, stanchezza, dolori muscolari o articolari, che non sono considerati gravi. Le reazioni gravi sono quelle che necessitano di ricovero ospedaliero. In 4900 hanno segnalato febbre bassa, 4500 cefalea, 3300 dolori muscolari. I casi di febbre alta sono stati 1900, sempre su 6 milioni i vaccini, a seguire perdita di coscienza, casi di dissenteria e trombosi (180), poche reazioni di tipo allergico».

GLI EFFETTI NEL CUORE DELLO SPORTIVO

Il dottor Sarto ha parlato della reazione del cuore al covid. «I nostri ragazzi sono stati destabilizzati da questo lockdown con sintomi depressivi, disturbi alimentari, aumento dei tentati suicidi - ha detto Sarto - questo contesto va considerato nelle eventuali patologie. In base alle casistiche il virus può colpire il cuore dall'1 al 3%. Il covid può generare un'infiammazione del muscolo, che può portare ad aritmie come al trapianto. Ci sono poi moltissimi casi di infezione del cuore che passano in maniera asintomatica ed emerge solo con la prova sotto sforzo. La miocardite nel mondo dello sport va dall'1 al 3%, come detto. La vaccinazione può determinarla, quindi, ed è la seconda dose la maggiormante responsabile di questa complicanza ed è più frequente nei maschi che nelle femmine. Si manifesta entro i 4 giorni. Il messaggio che mi sento di dare è di ridurre l'allenamento nei 2/3 giorni dal vaccino. Di fronte, invece, a palpitazioni bisogna rivolgersi al proprio medico, ma stiamo discutendo di dati molto bassi. Questa infezione ci ha insegnato che quello che è vero oggi potrebbe non essere più vero tra un mese».