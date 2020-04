Coronavirus Veneto, Luca Zaia in diretta oggi 2 aprile 2020. «Vi chedo sacrifi fino a Pasqua. Pronta un'ordinanza con più restrizioni»

Coronavirus Veneto , Luca Zaia in DIRETTA oggi, 2 aprile 2020. Il punto stampa del presidente della Regione Veneto, cosa ha detto oggi e cosa sta succedendo nella nostra regione.

Il bollettino di oggi

Sono 14 le nuove vittime del Covid-19 nella notte tra i primo e il 2 aprile, il totale dei morti in Veneto è arrivato a 532 Deceduti (in ospedale + extraospedale). Le vittime : 2 decessi all' Ospedale Università Padova, 2 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, 1 all'- Ospedale Belluno, 1 all' Ospedale Vittorio Veneto, 1 all' Ospedale Mestre, 1 all'Ospedale Dolo, 2 all' Ospedale Schiavonia, 2 all'Ospedale Villafranca, 1 all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar... (LEGGI TUTTO)

Zaia: cosa ha detto oggi

I temi principali affrontati dal presidente del Veneto Luca Zaia.

Ordinanza

«Stiamo lavorando ad un'ordinanza sulla base delle decreto del governo: proroghiamo le chiusure ma aggiungeremo delle restrizioni, anche se stanno diminuendo i contagi, perché è fondamentale non abbassare la guardia perché non è finita» ha detto il governato Luca Zaia oggi dalla sede della Protezione civile.

«I diecimila positivi che abbiamo in Veneto sono solo la punta dell'iceberg. Vi chiedo ancora sacrifici fino a Pasqua. Mi chiedete spesso quando riapriranno le scuole, non è di mia competenza, ma è impensabile per ora. Dobbiamo evitare l'effetto Hong Kong, che hanno dovuto riaprire le terapie intensive perché sono usciti troppo presto»

Economia

«Siamo preoccupati per l'economia: abbiamo 10-12 miliardi di Pil persi al mese. La Germania si farà trovare forte alla riapertura dei mercati, se l'Europa è il rinascimento solo per la Germania e pochi stati membri, l'Europa è finita. Ve lo dico da europeista convinto» ha detto Zaia in diretta su Facebook. Poi ha ricordato i versamenti delle molte aziende che hanno fatto donazioni.

Turismo e agricoltura

«I campeggi veneti donano mille soggiorni di una settimana, è un grande gesto»

«Pensiamo anche all'agricoltura e abbiamo già firmato lo stato di crisi per l'agricoltura»

La poesia fake di Eracleonte

Eracleonte? è una bella poesia. Tra questa e i falsi Modigliani è meglio questa». Così il presidente del veneto, Luca Zaia, ha scherzato con i giornalisti sul testo «bufala» da lui letto ieri e attribuito a un ignoto storico greco. «Colpa mia, ho controllato superficialmente, ma ammetto che era bellissima, faccio un appello all'autore che si faccia avanti, merita di essere nominato. L'essenza di quel brano è esattamente quello ceh dobbiamo fare, il tempo è galantuomo su questa partita, nel frattempo noi possiamo velocizzare l'attesa se rispettiamo le regole». Il governatore Luca Zaia legge Eracleonte, ma si tratta di una bufala

