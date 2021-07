Zaia in diretta: «261 positivi e un morto in 24 ore. Non abbiamo i numeri da zona gialla. Ci sono 276mila vaccini per gli studenti»

Luca Zaia torna in diretta oggi, 14 luglio 2021, dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia in Veneto. I contagi negli ultimi giorni sono triplicati su tutto il territorio regionale e a livello nazionale si inizia già a parlare di ripristinare la classificazione per fasce di colore. Su questo fronte il presidente del Veneto ha confermato che non sono previste restrizioni, perché il Veneto non ha i numeri per il passaggio fascia gialla. Questo non esclude che un positivo, anche se a sintomatico, possa creare focolai come successo al giovane rientrato dall'Inghilterra che ha ignorato la quarantena ed è andato alla festa a Jesolo, mandando alla fine in isolamento 250 persone.

Il governatore ricorda che la fascia d'età maggiormente colpita dalla variante Delta è quella tra i 14 e i 25 anni e per questo fa un appello ai più giovani, in previsione dell'avvio dell'anno scolastico, ricordando che ci sono 271.000 dosi di vaccino ancora disponibili.

IL BOLLETTINO

Tamponi tra rapidi e molecolari sono rispettivamente 5.786.230 e 5.420.000, i positivi o in isolamento ad oggi sono 5.492, i positivi nelle ultime 24 ore sono 261, che equivale a 0,95% di incidenza sui tamponi, i ricoverati sono 249, dei quali 233 in area non critica e 16 in terapia intensiva. 11624 (+1) il tolate dei morti.

APPELLO

Faccio un appello a livello nazionale perché l'incidenza dei positivi sul numero di tamponi venga depontenziato rispetto al passaggio di fascia di colore - dice Zaia - altrimenti il rischio di entrare nelle fasce con restrizioni è alto. Quel che conta è il livello di occupazione dei posti letto in ospedale.

SCUOLE

Dai 15 ai 24 anni è la fascia più colpita dalla variante Delta - dice Zaia - quindi in previsione all'avvio dell'anno scolastico ricordiamo che ad oggi abbiamo 276.000 posti liberi per le prime dosi di vaccinazioni entro l'8 settembre. I vaccini sono per tutti, ma l'appello è soprattutto per i più giovani.

FASCIA GIALLA

Noi non abbiamo parametri da zona gialla. Al momento non avverto il rischio, il parametro è l'ospedalizzazione e noi siamo a zero - sostiene Zaia - ma va anche ritarato il parametro dell'incidenza. Non si può invitare a correre sui tamponi e poi multare per eccesso di velocità.

GREEN PASS AL BAR

Se si arriva a voler vedere il green pass per fare qualsiasi attività, come sta facendo la Francia, tanto valeva fare il vaccino obbligatorio - dice Zaia - Inoltre nel momento in cui si introducono restrizioni così forti, bisogna avere quantità di vaccini per tutta la popolazione.

GRANDI NAVI

Noi siamo tra coloro - dice Zaia - che le Grandi nave devono uscire dal canale della Giudecca e del bacino di San Marco. L'unica cosa che ho chiesto al premier Draghi è che alla società che ha il diritto di transito, di cui fa parte la Regione e le compagnie di crociera, vengono dati i ristori. Auspico una rinegoziazione della concessione

COMMISSIONE DI INCHIESTA

L'assessore Manuela Lanzarin ha illustrato il primo incontro della Commissione d'Inchiesta sul Covid in Veneto di ieri, esprimendo la massima collaborazione.

PIANO VACCINALE

Dall'ingegner Paolo Fattori, della Regione Veneto, il punto sui vaccini: ad oggi 2.281.000 persone hanno almeno una dose, pari al 64%. Da qui all'8 settembre abbiamo 298.000 over 12 che hanno fatto prenotazione. Quindi per settembre contiamo ad avere il 70% della popolazione vaccinabile che ha intrapreso il percorso vaccinale. Abbiamo ancora più di 200mila posti liberi e se ci sarà l'adesione potremmo raggiungere l'80% della popolazione vaccinata sul totale dei vaccinali.

SECONDA DOSE OVER 60: L'88% degli over 60 ha ricevuto una prima dose ed entro fino luglio contiamo di concludere le secondi dosi.

COSEGNA VACCINI: Pfizer è stata sempre regolare nelle consegne: si è registrato un -2,59% sui pronostici nel primo trimenstre 2021, mentre ora si ha una riduzione delle consegne del 17%. Moderna che nel primo trimestre viaggiava con un meno 20% nelle consegne, registra ora un meno 40%. AstraZeneca e Johnson&Johnson non sono più di interessa avendo quasi concluso la fascia over 60.