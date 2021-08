Zaia in diretta: 460 positivi in 24 ore. «Disponibili 200mila vaccini, non aspettate l'autunno. Attenzione per la variante Lambda»

Il presidente Luca Zaia, in diretta oggi, 2 agosto 2021, dalla sede della Protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti sui contagi da Covid e sulle vaccinazioni in Veneto. Proprio sul fronte vaccini il Veneto, ricordiamo, è di poco al di sotto della media nazionale che registra il 60% delle persone che hanno già ricevuto le due somministrazioni. Mentre per contenere il diffondersi del virus il presidente del Veneto ha già presentato un articolato piano che prevede il tracciamento del contagio anche tra i vicini di casa della persona risultata positiva.

Bollettino

I nuovi positivi in 24 ore sono 460 a fronte di 10.947 tamponi. I ricoverati totali sono 164, dei quali 145 in area non critica (-1), e 19 (+1) in terapia intensiva. Il totale dei morti sono 11.639.

Variante Lambda

L'ondata non sta incidendo sugli ospedali - premette Zaia - e questo è importante. Stiamo elabotando, con i nostri tecnici un nuovo piano previsionali. Inoltre si sta diffondendo la nuova variante Lambda e questa variante va tenuta sotto osservazione.

Vaccini

Le vaccinazioni sono fondamentale, noi abbiamo 200mila posti disponibili - spiega Zaia - quindi dito a tutti di approfittarne e non aspettare l'ultimo momento. Ormai è dimostrato che la copertura anticorpale dura fino a dodici mesi. Quindi non ha senso arrivare tutta all'ultimo minuto in autunno. A settembre arriveremo al 75% di prsone che hanno già intrapreso il percorso vaccinale. L'obiettivo è arrivate ad ottobre almeno all'80-81%. Anche i giovani si stanno vaccinando.

Falsi video

Denuncio i falsi video che stanno facendo circolare in cui io e l'assessore Laqnzarin diciamo che non ci vacciniamo - dice Zaia - sono un falso, hanno tagliato il video in cui dicevamo ch ci saremo vaccinati quando arrivava il nostro turno. Queste cose non si fanno.

Sotto la media

Sul fatto che il Veneto sia al di sotto, anche se di poco, sulla media nazionale su chi ha ricevuto la doppia dose del vaccino, Zaia precisa che il non aver fatto gli open day su AstraZeneca e J&J ha influito sul numero totale.

Green pass

Il Green pass, che entrerà in vigore dal 6 agosto per chi vorrà entrare nei locali al chiuso, si potrà ottenere anche facendo il tampone. A questo proposito il governatore del Veneto ritiene che ci siano tamponi sufficienti, ma probabilmente non sarà più possibile farli gratuitamente.