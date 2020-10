Zaia, la diretta: «In ogni ospedale tamponi veloci 24 ore su 24. Scuola, orari sfalsati non adatti al Veneto»

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 19 ottobre 2020. Il presidente della Regione Veneto torna a parlare ai cittadini su Facebook per aggiornarli sulla situazione del contagio da Covid sul territorio alla luce delle regole del nuovo Dcpm.

Il bollettino

Nelle ultime 24 ore + 502 positivi. Le persone attualmente positive in Veneto sono 9845 di cui 169 con sintomi (l'1,71%). In isolamento domiciliare 13.061 (-748). In terapia intensiva 52 persone, numero invariato: in ospedale ci sono 486 persone ricoverate di cui 396 positive. I morti sono 2555 dall'inizio dell'epidemia. Il 75% delle persone in isolamento sono positive. Oggi il 98% dei positivi in Veneto non ha sintomi. Per ogni Ulss apriremo centri aperti 24 ore su 24 per i tamponi rapidi. In Veneto anche nei momenti peggiori non siamo mai scesi sotto i 200 posti di terapia intensiva utilizzabili da pazienti non Covid. I trapianti non sono mai stati sospesi.

Tamponi h 24

«Per ogni Ulss avvieremo centri aperti per 24 ore per i tamponi rapidi. In Veneto anche nei momenti peggiori non siamo mai scesi sotto i 200 posti di terapia intensiva per pazienti non Covid su un totale di 494 posti disponibili. I trapianti non sono mai stati sospesi».

Previsioni

«I modelli che prevedono catastrofi non sono attendibili, non ci sono ancora dati sufficienti. L'appello ai cittadini è sempre lo stesso: evitate gli assembramenti, portate la mascherina. Le nuove misure regionali sulle mascherine non sono ancora pronte».

Nuovo Dpcm

«Gli orari sfalsati a scuola sono adatti a realtà metropolitane non al nostro territorio. Non tifo per il lockdown nè perchè le scuole chiudano. Osservo che la didattica mista o alternata negli ultimi anni delle superiori mi sembra una misura di buon senso, mentre la soluzione degli orari sfalsati a scuola, previsti dal Dpcm, sono adatti a realtà metropolitane non al nostro territorio. Studieremo la materia insieme all'Ufficio scolastico per trovare soluzioni adatte al nostro territorio».

Sindaci «La norma del Dpcm scarica sui sindaci le decisioni sugli assembramenti, inacettabile, ma mi pare che la norma sia stata modificata».

Poteri governatori «Chiedo che nelle misure restrittive ci sia l'autonomia delle Regioni, ma se il Governo ha informazioni per cui possono essere consigliate alcune misure lo faccia formalmente. Il Dpcm dice che i governatori possono fare misure restrittive, e dice che nel momento in cui vuole misure estensive, queste vanno negoziate col ministro. Noi non abbiamo un comitato tecnico scientifico, per cui il Ministero è bene che si avverta. Altrimenti scopriamo che la regione Veneto poteva fare qualcosa e non l'ha fatti, il rischio è dello scaricabarile. Chiedo che ci sia un obbligo formale da parte del governo altrimenti questo è un Dpcm zoppo sul piano delle competenze. In generale questo Dpcm mi sembra un riscaldamento a bordo campo».

Sport

«Confermeremo la capienza di 1000 persone all'aperto e 200 al chiuso per le manifestazioni sportive».

Diagnostica

«E' in arrivo un'altra grande novità, più domestica e meno invasiva, ve ne parlerò nei prossimi giorni. A giorni arriverà un piano complessivo. Ogni settimana il test rapido sarà obbligatorio per i lavoratori delle case di riposo.

