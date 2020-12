Zaia: maltempo, caduta più acqua stavolta del 2010 e del '66. Salvati dalle opere fatte

Il governatore Luca Zaia, in diretta oggi, 7 dicembre, dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Il bollettino del Coronavirus. 2550 i nuovi positivi, i ricoverati sono 2775 in area non critica e 340 in terapia intensiva. I morti in totale sono 4261 (+51). La percentuale di incidenza tra tamponi e positivi è del 6,93%. Tra pazieni Covid e non Covid le terapie intensive occupate in Veneto sono 572, 50 posti occupati in più rispetto al picco di marzo, quando c'era il lockdown (quindi senza incidenti stradali, sul lavoro, altre patologie ecc). Il nostro potenziale è di 1000 terapie intensive.

Più contagi in Veneto per due giorni nel fine settimana rispetto alla Lombardia? «Dipende da quanti tamponi vengono fatti - è la risposta di Zaia alla domanda dei giornalisti - Non bisogna guardare al numero assoluto, ma al rapporto tra positivi e tamponi. Noi abbiamo il 6,93% dei positivi sui tamponati (sia molecolari che rapidi)».

Il nuovo studio. Abbiamo chiesto all'università di Padova, al professor Baldo, di fare uno studio su una popolazione indistinta, casuale, per così dire, non su persone che in qualche modo sono state esposte al rischio di contagio come è sempre avvenuto finora. Penso che in un paio di settimane si possa fare, la delibera c'è già. Riguarderà tutto il Veneto. Non mi risulta che in Italia altri l'abbiano fatto, che ci siano studi analoghi. Trovo strano che non sia stato imposto nella sanità pubblica.

Cosa ha detto Zaia

Maltempo

«C'è stata più acqua del 2010. Ieri 624 millimetri con i 589 di dieci anni fa. Nel vicentino ha funzionato il bacino di Caldogno voluto dalla Regione, Vicenza non è andata sotto acqua perchè abbiamo fatto le opere. Erano da 80 anni che non venivano fatte. E' stata un'opera ciclopica. Adesso ampliamo Montebello. Nel 2010 abbiamo avuto 10.040 pratiche di richieste di risarcimento. Oltre 200 comuni erano paralizzati. Stavolta non è andata così, perchò abbiamo investito nel dissesto, a proposito di Recovery Fund».

L'appello: non andate in montagna

«Non andate in montagna, nel bellunese. Andateci solo se avete estrema necessità. Altrimenti lasciate libere le strade. Oggi al riguardo farò anche un'ordinanza. Ci sono frane, massi che ostruiscono le strade. Dovremo anche usare la dinamite per liberarle».

Previsioni Meteo

L'assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin: «Adesso un po' di tregua poi riprenderà la pioggia fino a mercoledì notte, anche se con minore intensità. Ha piovuto di più perfino anche dell'alluvione del 1966 (quando ci furono oltre 100 morti). Vaia è l'unico evento registrato in Veneto dove ci sono state maggiori precipitazioni. Valanghe: rischio elevato nella parte alta della provincia di Belluno. Smottamenti: importante quello ha bloccato la Val di Zoldo, ma ce ne sono anche altri in provincia di Belluno, Vicenza e Treviso. La frana di Perarolo si è messa in movimento con una velocità tale che stiamo valutando l'evacuazione di alcune persone. Misurina dovrebbe essere riaperta. I fiumi in questo momento sono sotto controllo».

Stima danni

«Nel 2010 abbiamo avuto più di un miliardo di euro di danni, qui a spanne siamo già sul mezzo miliardo di danni. Ho già dichiarato lo stato di crisi aperto, man mano si possono aggiungere altri Comuni colpiti. E' importante dire ai cittadini che il loro riferimento è il sindaco per quanto riguarda i danni. Tutte queste tragedie sono a gestione commissariale».

Ultimo aggiornamento: 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA