Zaia: «Scuola, da lunedì 96mila test agli insegnanti e al personale non docente»

VENEZIA - «Prima dell'avvio dell'anno scolastico testeremo il personale docente e non docente di tutti gli istituti di istruzione, dalle scuole d'infanzia a tutto il ciclo di scuola superiore, compresi gli istituti professionali: gli screening saranno eseguiti tramite test sierologico 'pungi dito'. I 96.000 test sono già stati distribuiti a tutte le aziende sanitarie della Regione e queste stanno predisponendo la distribuzione ai Medici di medicina generale che in base all'accordo col Ministero effettueranno i test».



Lo annuncia su Facebook il governatore del Veneto Luca Zaia. «Il test è su base volontaria - precisa -. In caso di positività sarà necessaria la conferma con il tampone molecolare che sarà a carico dell'Ulss di riferimento». Zaia sottolinea che «nella settimana che precede il primo settembre verranno eseguiti i test interessando il personale che avvierà le lezioni in quella data (rientri delle superiori e scuole d'infanzia). Nei giorni successivi potrà continuare per il personale delle scuole che iniziano il 14 settembre». © RIPRODUZIONE RISERVATA