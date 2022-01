Quirinale. Zaia, Ciambetti e Possamai i 3 "Grandi elettori" veneti votati oggi dalla Regione

VENEZIA - Il Consiglio regionale del Veneto ha eletto oggi i tre delegati (i Grandi Elettori) che, come recita l'art. 83 della Costituzione, parteciperanno all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La votazione è avvenuta per appello nominale e voto segreto dei consiglieri presenti in aula.

Il presidente della Regione, Luca Zaia, il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, indicati dalla maggioranza, e il capogruppo del Pd Giacomo Possamai, in rappresentanza delle opposizioni, sono i delegati veneti che, unitamente a quelli designati dagli altri Consigli regionali, integreranno il Parlamento in seduta comune dei suoi membri per l'elezione del 13/o Presidente della Repubblica.