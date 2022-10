Autonomia del Veneto, il referendum cinque anni fa. Luca Zaia: «I politici del nuovo Governo l'hanno sostenuta, il momento è arrivato»

VENETO - Cinque anni fa il referendum per l'autonomia del Veneto. Poi il silenzio. Se n'è sentito parlare più volte in questo lasso di tempo, in particolare dal governatore del Veneto Luca Zaia e ad oggi c'è solo la legge quadro. Un "anniversario" che viene ricordato proprio dal presidente della Regione che con il nuovo Governo di Giorgia Meloni spera che le cose si muovano più velocemente. «Sono cinque anni che i Veneti hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Il 22 ottobre 2017 , infatti, 2 milioni 273mila cittadini della nostra Regione si sono espressi a favore dell’autonomia. Lo hanno fatto con un referendum che, nonostante una certa politica lo abbia avversato e ritenuto improponibile, è stato avvallato dalla Corte Costituzionale e la cui legittimità è stata riconosciuta anche dal Capo dello Stato. Questo significa che hanno espresso una scelta legittima e in linea con la nostra Carta fondamentale. Dopo cinque anni siamo ancora in attesa - dice il governatore - ma siamo arrivati alla bozza della legge quadro; una volta approvata dalle Camere darà mandato all'Esecutivo di firmare direttamente le intese con le Regioni. Non è trascorso, quindi, un quinquennio di immobilismo ma di lavoro incessante - precisa - grazie alla delegazione trattante. La Costituzione consente di richiedere l'Autonomia in 23 materie e ognuna è stata inquadrata dal punto di vista giuridico. Questo significa che noi abbiamo svolto i nostri compiti più che diligentemente. L’autonomia è un nuovo rinascimento, una grande opportunità per tutti».

I cinque anni d'attesa dopo il referendum

«I Veneti che da un quinquennio attendono impazientemente e si battono affinché si concretizzi una volta per tutte la loro aspirazione, quindi, sono i difensori della Costituzione». Lo sguardo poi alle altre Regioni d'Italia. «Certamente, se in altre aree del Paese ci sono amministrazioni che non brillano per la gestione della cosa pubblica, i rifiuti sono per strada e i cittadini malati si rivolgono altrove in cerca di cure, la colpa non è dell’autonomia che ancora non è mai stata applicata. L’autonomia, ora, è come l’opera scolpita da Michelangelo, ottenuta cavando tutto il marmo in più compreso nel blocco iniziale. È a portata di mano ed è il motore per il futuro del Paese».

Il punto sull'autonomia

Sull'autonomia differenziata, Zaia ribadisce: «Il centrodestra non ha più alibi su questa storia. E voglio ricordare che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sostenuto quel quesito e il progetto presentato contestualmente. Lo dico a scanso di equivoci. Negli ultimi 11 anni il centrodestra non ha governato ed anche dalla data del referendum ad oggi, se si esclude la breve esperienza giallo-verde, al Governo c'è sempre stata la Sinistra.Ora è il momento di una presa di coscienza. Il vero nemico dell'autonomia è la disinformazione con cui in molti ne fanno una minaccia per il Paese. Affermazioni pretestuose perché il Presidente della Repubblica, che è il massimo custode e garante della Costituzione, già nel suo discorso di insediamento, ha sancito che l'Autonomia è legittima. Ricordo, che anche esponenti veneti di primo piano di altre forze la hanno appoggiata». Le speranze sul nuovo Governo circa l'autonomia. «Il Governo che si è insediato è il quinto in cinque anni ma è rappresentato da forze politiche che hanno convintamente sostenuto il referendum e il progetto di autonomia».

Le speranze sul nuovo Governo

L'augurio di Luca Zaia al nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni che vede quattro ministri proprio del Nordest. «Esprimo un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi nominati e, in particolare, ai neo Ministri veneti – afferma dopo l'insediamento del Governo, Zaia - Ci aspettano grosse sfide, sfide importanti che sono quelle dell’economia, di questa congiuntura negativa che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese: spero che questo sia il dossier numero uno da affrontare in maniera urgente, altrimenti ci sarà il rischio di più serrande abbassate e di un sempre maggior numero crescente di disoccupati. Le sfide locali per il Veneto sono importanti come lo è, ad esempio, l’autonomia, che rimane per noi la madre di tutte le battaglie e resta un progetto assolutamente in linea con la Costituzione. Sono convinto, infatti, che questo Governo non possa che dare risposta a tutte quelle realtà, da nord a sud, che chiedono l’autonomia, in particolar modo a chi ha fatto il referendum come abbiamo fatto noi e che è riuscito a portare i cittadini a esprimersi su questo tema - sottolinea Zaia - Dall’altro dico anche che ci sono altre sfide importanti come quelle che riguardano le infrastrutture, l’ambiente e, in generale, le molte attività che abbiamo nel nostro territorio. Ricordo, inoltre, che il Veneto è la terra delle Olimpiadi sulle quali dobbiamo tenere l’attenzione ai massimi livelli per far sì che questo evento sportivo internazionale diventi il nuovo rinascimento per la montagna veneta. Infine rammento anche le grandi sfide di investimenti e di attrazioni e capitali stranieri come la partita da Intel, che è seguita costantemente dalla Regione».