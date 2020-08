Weekend di traffico sulle autostrade del Nordest

Sarà un week end di traffico sostenuto ma scorrevole, quello previsto da Autovie Venete sulla sua rete di competenza, con rallentamenti temporanei e qualche possibile, breve coda, alla barriera di Trieste-Lisert. Ferragosto quest’anno cade di sabato e quindi non c’è il “ponte” che molti utilizzano per uno stacco lavorativo. Inoltre non tutte le aziende chiudono e di conseguenza gli spostamenti delle persone saranno a breve-medio raggio. I dati relativi ai transiti registrati durante lo scorso fine settimana (sabato 8 e domenica 9 agosto) confermano il trend in calo del traffico turistico: meno 16% rispetto allo stesso periodo del 2019. La stima elaborata da Autovie prevede per sabato 15 un flusso compreso fra i 140 e i 145 mila transiti (sono stati 171 mila quelli registrati lo scorso anno), mentre quelli attesi per domenica 16 agosto sono compresi fra i 135 e i 145 mila (oltre 160 mila quelli registrati nel 2019). La tendenza, ormai consolidata, vede l’incremento dei flussi a partire dal venerdì pomeriggio, un calo durante la notte e una ripresa il sabato mattina. Sia sabato sia domenica probabili i rallentamenti su tutta la dorsale della A4 tra Trieste e Venezia in entrambe le direzioni, in particolare in prossimità dei restringimenti dovuti ai cantieri di costruzione della terza corsia. In aumento i flussi di traffico attesi sia in entrata che uscita - sia al mattino sia al pomeriggio - alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari. Anche sulla A23 Palmanova-Udine in entrambe le direzioni, sono attesi flussi intensi di veicoli che non dovrebbero però creare congestioni. Autovie ha come sempre potenziato l’organico ai caselli e previsto la presenza di personale addetto alla segnalazione sui piazzali dove maggiormente si concentrerà il traffico. Presidi fissi per il soccorso meccanico a San Stino, Latisana e San Giorgio; a San Donà di Piave e San Giorgio presidi fissi per il soccorso sanitario. I divieti di transito per i mezzi pesanti saranno in vigore dalle 16,00 alle 22,00 di venerdì 14; dalle 8,00 alle 22,00 di sabato 15; e dalle 7,00 alle 22,00 di domenica 16 agosto.

