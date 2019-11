Zaia: «Sul voto in Regione per il referendum, una consigliera ha frainteso»

«Non ho seguito questo percorso, perché è compito del Consiglio. E il tema è dibattuto, perché tecnicamente sembra che ci voglia unae quindi c'è un voto che balla. Ma ricordo che 7.000 volte la maggioranza in Consiglio ha tenuto e solo due volte è andata sotto, compreso ieri, quando comunque c'è stata la maggioranza dei presenti e ritengo che si sia trattato solo di un incidente di percorso, di unnelle tempistiche con la». Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha glissato così sulla mancata approvazione da parte del Consiglio regionale veneto alla modifica del referendum elettorale. «Ricordo anche che - ha aggiunto - non stiamo parlando di un provvedimento in Regione, ma della legge nazionale, che chiediamo sia modificata in maniera sacrosanta, andando alle elezioni anticipate. E non salterà a causa del Veneto, perché basta l'ok di 5 Regioni su otto. Noi comunque invieremo la nostra delibera, perché riteniamo che possa comunque essere presa in considerazione, come mi ha detto il presidente Ciambetti».Secondo Zaia «è chiaro che la partita è stata lanciata dalla Lega, ma non aprirei un caso politico. Lo si faccia, nel caso, piuttosto sulle Olimpiadi, sulla Pedemontana, sui pfas. Evidentemente, visto che non si possono fare polemiche su una Amministrazione come la nostra, si aggrappano a queste cose, per farle. E non si dica che mancava il mio voto: il numero di consiglieri c'era, ma una brava consigliera non è riuscita a votare, lo ripeto, solo per un misunderstanding».