ViviVeneto, ecco la nuova App per i cittadini: cambiare il medico di base, pagare il bollo auto o trovare spettacoli e piste ciclabili? Basta un click

ViviVeneto, la App del Veneto che racchiude tutti i servizi erogati dalla Regione in fatto di sanità, pubblica amministrazione ed eventi. Da oggi si può scaricare la app dagli store digitali per smartphone.

ViviVeneto, la app per i cittadini

Il nuovo applicativo è stato presentato stamane a Venezia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi. «Abbiamo inserito all'interno 40 servizi differenti che già eroghiamo ai cittadini attraverso quattro app e vari portali. - ha commentato il governatore, Luca Zaia - In questo modo portiamo ordine all'entropia, abbiamo messo ordine al disordine. La implementeremo all'ennesima potenza, e in futuro permetterà anche di prenotare le visite mediche». Per l'assessore alla Programmazione, Francesco Calzavara «l'idea è di iniziare un percorso di costante informazione con i cittadini del Veneto. Ogni giovedì - ha aggiunto - prevediamo una messaggistica riguardo a manifestazioni e appuntamenti legati alla cultura e al turismo del Veneto».

QUI trovate il sito ufficiale di ViviVeneto con tutte le informazioni.

Come funziona ViviVeneto

Si tratta di una App sicura, veloce e gratis che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione. L’App, progettata e sviluppata in collaborazione con Engineering, azienda specializzata nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pubblica Amministrazione, è organizzata in tre aree verticali (servizi amministrativi, servizi sanitari e servizi turistici) e tre trasversali (messaggistica, portafoglio e suggerimenti/ segnalazioni).



AREA SALUTE



Nell’area Salute è possibile cercare e controllare l’affluenza nei pronto soccorso del Veneto, gestire i propri documenti sanitari (certificati, esami, visite), scegliere e cambiare il proprio medico di base. Servizi che prima richiedevano l’accesso tramite le App InfoPS, Sanità Km Zero Ricette e tramite il portale web regionale Sanità Km Zero Fascicolo.

AREA AMMINISTRATIVA

Nell’area Amministrativa è possibile fare tutto ciò che prima richiedeva l’accesso tramite web ai portali regionali MyPA, BolloAuto, ViviPass, come ad esempio gestire in completa autonomia tutto quello che riguarda il bollo per cittadini e imprese (pagare, controllare, prendere appuntamento, gestire avvisi di accertamento).

DISABILI

Novità importante riguarda la gestione dei contrassegni e delle targhe per i disabili (CUDE E ZTL), dal proprio smartphone anziché doversi recare in Comune; controllare gli avvisi degli enti interessati, fare e consultare le domande agli enti, interagire con il comune di residenza, prenotare appuntamenti nei Comuni aderenti al circuito regionale Myportal3.

AREA TURISMO

Nell’area Turismo è possibile cercare e informarsi su eventi, spettacoli, attività, beni e luoghi del Veneto, scoprire i sentieri pedonali, ciclabili, equestri e quelli dedicati agli sport invernali, ma anche cercare le strutture ricettive per programmare le proprie vacanze e trovare notizie sul territorio, sui prodotti locali e sul meteo. Notizie che si trovano nell’App Cultura Veneto, in Veneto Outdoor, nel portale Veneto Cultura, e in quelli Veneto.eu e Unionmare.

ALTRI SERVIZI

I servizi trasversali presenti sono quelli di messaggistica (con la possibilità di attivare notifiche push) specialmente su attività, prevalentemente culturali, così come è previsto l’invio di messaggi personalizzati “uno a uno”.

SERVIZIO PORTAFOGLIO