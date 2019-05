Studentessa di 15 anni sequestrata e violentata all'uscita da scuola

BOLZANO Una ragazzina di 15 anni è stata violentata ieri all'uscita di scuola a Bolzano. È accaduto sulla passeggiata lungo il fiume Talbera intorno alle 15.



La ragazzina era in bicicletta e, dopo la violenza, è stata soccorsa in stato di choc da una passante che ha sentito i lamenti e chiamato l'ambulanza. Sul caso indaga la Squadra mobile della Questura di Bolzano, coordinata dalla Procura.



IL PRECEDENTE - Aveva la massima fiducia della famiglia tarantina presso la quale lavorava il cingalese di 54 anni arrestato per aver abusato, in più occasioni, di una bambina di 10 anni. A raccogliere le confidenze della piccola è stata proprio la mamma che ha denunciato alla polizia quanto accadeva in casa. Le indagini, cominciate a ottobre scorso, hanno portato all'arresto dell'uomo che è accusato di violenza sessuale su minore. Ed è sempre di oggi la condanna a otto anni e 4 mesi di reclusione e una multa da 46mila euro inflitta dal gup di Napoli, Rossella Marro, a un fisioterapista di 54 anni accusato di abusi sessuali ai danni di tre bimbe affette da autismo, perpetrati in un noto centro di riabilitazione della città. Il fisioterapista è stato arrestato, lo scorso agosto, dalla Squadra Mobile di Napoli, a seguito della denuncia presentata dalla madre di una minore. Durante le indagini, coordinate dal magistrato della VI sezione della Procura partenopea, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto condotte inequivocabili anche su altre pazienti minorenni, alle quali l'uomo scattava anche delle foto. Grazie alle immagini di alcune microcamere il fisioterapista, originario dell'hinterland della città, è stato sottoposto a fermo, per evitare che gli abusi si ripetessero. Il pubblico ministero Maria Cristina Ribera aveva chiesto 12 anni.

