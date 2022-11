Vignaioli sugli sci, sfida inedita in 4 tappe: si parte da Madonna di Campiglio. C'è anche Sappada

Quattro date per 4 eventi enoici in location dolomitiche con vignaioli di tutta Italia che si sfideranno sulle piste da sci: è la prima edizione dei "Lassù nella Montagna - Vignaiolo’s Cup" gara inedita che punta a diffondere la cultura del vino in modo intrigante.

I partecipanti dell’avvincente sfida, organizzata dalla vicentina Armonia di Montecchio Maggiore, si

misureranno su alcune delle vette più belle d’Italia in una gara di sci/snowboard, uno contro uno, con

eliminazione diretta. In palio, per il vincitore, un premio speciale: il vignaiolo che si aggiudica il podio

accompagnerà con tre delle sue etichette alla cena serale nel ristorante designato dall’organizzazione.

Il secondo e il terzo classificato potranno comunque far degustare i propri vini durante l’après-ski,

sigillando con speciali assaggi momenti all’insegna della convivialità e della conoscenza.

Le cene con menù degustazione, previste al termine di ogni gara, si terranno nei migliori ristoranti delle

località interessate e accoglieranno appassionati, giornalisti e blogger con rilevanza a livello nazionale.

Il programma prevede 4 giornate: una nel dicembre prossimo, una a Gennaio 2023, le ultime due a febbraio.

Il primo appuntamento è fissato a Madonna di Campiglio (Trento), il 14 dicembre, in collaborazione con il ristorante stellato Gallo Cedrone.

Seconda tappa il 25 gennaio nel Gran Sasso (in fase di organizzazione)

Quindi a Nordest con la tappa dell'8 febbraio a Sappada (Udine) e infine in Liombardia: il 1 marzo a Livigno (Sondrio)