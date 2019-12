Berlato: «Tolto il post delle polemiche, ma quante squallide strumentalizzazioni»

VENEZIA - «Ho eliminato il post delle ragnatele solo per evitare squallide strumentalizzazioni a danno del partito, non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti».

Ribatte così il vicentino Sergio Berlato (capogruppo Fdi in Regione) alle polemiche nate da una vignetta postata su Facebook la notte di Natale contro 'le signorine animaliste e le vegane'. «Sarà mia cura farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti - aggiunge - unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce per la quale ho già fornito mandato ai miei legali»

Ultimo aggiornamento: 15:16

