Lavori in A4 chiusa venerdì notte e sabato: viabilità modificata in zona Garda

VENEZIA - La società Autostrade Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa rende noto che per la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impalcato metallico del ponte sul fiume Mincio in prossimità del casello di Peschiera del Garda iniziati lo scorso ottobre, si rende ora indispensabile modificare temporaneamente la viabilità autostradale in entrambe le carreggiate nel tratto compreso fra i caselli di Sommacampagna e di Sirmione.



Ci sarà chiusura totale al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia: nella notte di venerdì 22 febbraio in carreggiata ovest (direzione Milano) nel tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione, chiudendo anche gli svincoli di entrata dei caselli di Sommacampagna e Peschiera, solo in direzione Milano per il tempo strettamente necessario e comunque tra le 22.00 del 22 febbraio e le 06.00 del 23 febbraio.



Nella notte di sabato 23 febbraio chiuderà la carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto compreso tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dalle ore 22.00 del 23 febbraio alle ore 06.00 del 24 febbraio) chiudendo nei medesimi orari anche lo svincolo di entrata del casello di Sirmione ma solo in direzione Venezia e tra i caselli di Sirmione e Sommacampagna (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del 24 Febbraio).



Durante tutta la durata del cantiere verranno quindi di norma garantite 3 corsie per senso di marcia di larghezza ridotta, senza corsia di emergenza. Per garantire la massima sicurezza al traffico entrante dal Casello di Peschiera e diretto a Ovest, per l’intera durata del cantiere (dal 23 febbraio al 16 aprile) sarà interdetta l’entrata da Peschiera in direzione Milano ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

