Zaia: «Veneto regione dove libertà di espressione è garantita a tutti»

«Mi sembra necessario che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia. «Se da un lato - ha aggiunto - per difendere il sacrosanto diritto di fare le scelte sessuali e sentimentali che più aggradano non è necessario finanziare un gay pride, dall'altro è fondamentale dire che per parlare di famiglia non serve essere in odore di santità».

«Il mio messaggio è che ilè una, quindi è giusto che questi signori portino le loro tesi, nel rispetto ovviamente delle libertà altrui». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell' apertura del 13/o Congresso mondiale delle famiglie di Verona . «Sono venuto a sentire, a capire - ha aggiunto Zaia - però non considero medioevo parlare di famiglie, di centralità della famiglia nella società, dei bimbi. Il medioevo è altro, è vietare alle donne di studiare, lapidarle, evitare qualsiasi espressione di femminilità, obbligare al burqa».