Congresso delle famiglie, il sottosegretario agli Affari Regionali: «Personaggi rimasti al medioevo»

«Da oggi e fino a domenica si riunisce a Verona il World Congress of Families , dove alcunipredicheranno le lorosu... Loro vogliono donne che non si autodeterminino ma che siano determinate dagli uomini, vogliono donne chiuse in casa a stirare e crescere figli senza più il diritto di decidere della propria vita. Bene, a questi fenomeni io rispondo che le donne devono essere libere di vivere e di decidere quanto gli uomini e che sono risorse inestimabili non solo per la società ma anche per l'economia». Così, in un, il«Ad oggi infatti il lavoro femminile vale circa 615 miliardi, il 41,6% del Pil e questo a fronte di un'occupazione femminile che è ancora tra le più basse d'Europa (49%), nonostante i segni di miglioramento. Secondo Bankitalia se riuscissimo ad arrivare ad un'occupazione femminile del 60% il Pil aumenterebbe del 9%, addirittura, per Fondazione Moressa, balzerebbe del 18% se raggiungessimo il 70% di donne occupate, con un impatto aggiuntivo di 268 miliardi di euro. Si segnino questi numeri, gli amici di Verona, e si decidano a guardare avanti, verso il progresso civile, umano, economico», conclude.