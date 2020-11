Veneto, zona gialla o arancione? Ancora nessuna decisione, restrizioni da venerdì 6. Brugnaro: «Siamo sfiniti»

VENEZIA - Veneto zona gialla (nuovo nome della verde) o arancione? Ancora nessuna decisione da Roma alle ore 19 di oggi 4 novembre. E' in corso il confronto all'interno del governo per stabilire la collocazione delle Regioni nelle varie fasce. Per le zone arancioni e rosse le misure restrittive - secondo quanto l'Ansa apprende dal ministero della Salute - enteranno in vigore comunque venerdì 6 e non domani giovedì 5.

Veneto, incidenza elevata

«Le Regioni piu colpite sono la Lombardia, il Piemote e la Campania che registrano molti postivi. Sono regioni che in termini di tasso di incidenza sono piuttosto alte, piu o meno al livello della Lombradia; l'incidenza è elevata anche in Veneto mentre in Lazio vediamo un leggero incremento però sembra essere abbastanza graduale. poi ci sono regioni più piccole come l'Umbria con 500 casi circa, che in termini di incidenza sulla popolazione è piuttosto elevata» . Lo ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero questa sera, 4 novembre.

Reazioni

Il sindaco Brugnaro: «Ore 19: il Governo in questo momento cambia l'entrata in vigore del provvedimento e decide che si comincia da venerdì 6 novembre. Perciò domani tutto rimane invariato come oggi. Le scuole superiori aperte anche domani, noi cambiamo ancora la programmazione Actv (l'azienda di trasporto pubblico, ndr). Siamo sfiniti». Lo scrive su Twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

I senatori di Forza Italia: «Nelle regioni come il Veneto, ancora in bilico tra fasce di diverso colore, il clima è teso, le famiglie non sanno se domani dovranno mandare a scuola i figli, i commercianti ignorano se le attività potranno aprire o meno. Come sempre il governo e i tavoli tecnici non hanno le idee chiare».

Il senatore Udc Antonio De Poli: «Mancano ormai poche ore a mezzanotte, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm del Governo. Cittadini, famiglie e imprese non sanno nulla a proposito dell'ordinanza del Ministero che assegna le Regioni alle fasce previste. Colpa di un Governo che naviga al buio. È indispensabile dare certezze in questo momento delicato per il Paese e, invece, stiamo assistendo a una situazione che ha, oggettivamente, al di là delle posizioni politiche, dell'incredibile»

